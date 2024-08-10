https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/mavi-cennetten-kisitlama-maldivlerde-israil-pasaportu-sahiplerine-yasak-getirildi-1086699817.html

Mavi cennetten kısıtlama: Maldivler'de İsrail pasaportu sahiplerine yasak getirildi

Mavi cennetten kısıtlama: Maldivler'de İsrail pasaportu sahiplerine yasak getirildi

Sputnik Türkiye

Maldivler, Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaş nedeniyle İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişini yasaklayacağını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T12:01+0300

2024-08-10T12:01+0300

2024-08-10T12:10+0300

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Lüks tatil köyleri ve uçsuz bucaksız beyaz kumlu plajlarıyla tanınan Hint Okyanusu adası ülkesi Maldivler Cumhurbaşkanlığı ofisi, Maldivler'in Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail pasaportuna sahip olan kişilerin artık ülke girişlerinin yasaklanacağı duyurusunu Pazar günü bir basın açıklamasıyla yaptı. Açıklamada, Kasım 2023'ten bu yana Maldivler Cumhurbaşkanı olan Mohamed Muizzu'nun, kabinenin tavsiyesi üzerine yasağı uygulamaya koyma karar verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı ofisi, ülkenin yasalarında değişiklik yapılacağını ve her adımı denetleyecek bir kabine alt komitesinin kurulacağını belirtti.Yasağın ardından İsrail Dışişleri Bakanı, vatandaşlara ülkeden ayrılma çağrısı yaptıYasak haberinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsraillilere adaya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunurken, “Ülkede kalan İsrail vatandaşlarının herhangi bir nedenle sıkıntıya girmeleri durumunda yardım etmek için adaya ulaşmak zor olacağından bir an önce adadan ayrılmayı düşünmeleri tavsiye ediliyor” ifadesini kullandı. Mohamed Muizzu bağış toplama etkinliği düzenleyecekCumhurbaşkanı Muizzu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ile birlikte 'Filistin'deki kardeşlerine yardım etmek' için bir bağış toplama etkinliği düzenleyeceğini ve Filistinlilerin ihtiyaçlarını belirlemek üzere özel bir elçi atayacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı ayrıca 'Maldivliler Filistin ile Dayanışmada' anlamına gelen 'Falastheenaa Eku Dhivehin' sloganı altında ülke çapında bir miting düzenleyecek.Muizzu geçen hafta X'te "Maldiv hükümeti ve halkıyla birlikte, şiddetin sona ermesi ve engelsiz insani yardım erişimi için derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html

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