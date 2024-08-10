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Maduro, seçim tartışmaları nedeniyle Yüksek Mahkeme'nin huzurunda: 'Sıradan vatandaş olarak geldim'
Maduro, seçim tartışmaları nedeniyle Yüksek Mahkeme'nin huzurunda: 'Sıradan vatandaş olarak geldim'
Sputnik Türkiye
Venezüella'da devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken Devlet Başkanı Maduro, yargıçların huzuruna çıkarak iddialara yanıt... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T09:42+0300
2024-08-10T09:42+0300
dünya
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venezüella devlet başkanı nicolas maduro
devlet başkanlığı seçimi
devlet başkanlığı seçimleri
nicolas maduro
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) çağırması üzerine mahkemenin huzuruna çıkarak 28 Temmuz seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı.Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Caracas'taki TSJ merkez binasına giden Maduro, Yüksek Mahkeme üyelerinin devlet başkanı seçimine ilişkin sorularına cevap verdi.Maduro'nun seçimlerle ilgili ellerindeki belgeleri TSJ üyelerine teslim ettiği belirtildi.'Ülkenin barışı, istikrarı ve huzuru için geldim'Mahkeme çıkışı basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Maduro, ülkenin barışı, istikrarı ve huzuru için buraya geldiğini söyledi.Maduro, mahkemenin çağrısı üzerine TSJ'ye geldiğini hatırlatarak, "Devlet başkanı kimliğimi bir tarafa bıraktım ve sıradan bir vatandaş olarak geldim. Yargıçların bana yönelttiği hiçbir sorudan kaçınmadım. 10 adaydan 9'u yasalara uydu, sadece biri (muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i kastederek) yüzleşmekten kaçındı. Saklanmayı tercih etti ve şiddet çağrısında bulundu. Ben buradayım ve her çağrıldığımda geleceğim" ifadelerini kullandı.'Machado tarafından yönlendirilen bir kukla'Muhalefet adayı Gonzalez'i eleştiren Maduro, "Ulusal Seçim Konseyi, 10 adayı sonuçlara saygı göstermeleri için anlaşma imzalamaya çağırdı. Bu adam, (Gonzalez) kendi kararlarını kendisi vermiyor, Machado (muhalif lider Maria Corina Machado) tarafından yönlendirilen bir kukla" diye konuştu.TSJ'nin çağrısına uyarak Yüksek Mahkeme'ye giden 38 partiden bazılarının, seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaların araştırılmasını talep ettiği bilgisi paylaşıldı.Venezüella'da 28 Temmuz devlet başkanı seçiminde yarışan 10 aday, TSJ tarafından 7 Ağustos'ta mahkemeye çağrılmıştı.Maduro, 3. kez kazanmıştıVenezüella Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre Devlet Başkanı Maduro yüzde 51.20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.
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Maduro, seçim tartışmaları nedeniyle Yüksek Mahkeme'nin huzurunda: 'Sıradan vatandaş olarak geldim'

09:42 10.08.2024
© AP Photo / Matias DelacroixPresident Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix)
President Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
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Venezüella'da devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken Devlet Başkanı Maduro, yargıçların huzuruna çıkarak iddialara yanıt verdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) çağırması üzerine mahkemenin huzuruna çıkarak 28 Temmuz seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Caracas'taki TSJ merkez binasına giden Maduro, Yüksek Mahkeme üyelerinin devlet başkanı seçimine ilişkin sorularına cevap verdi.

Maduro'nun seçimlerle ilgili ellerindeki belgeleri TSJ üyelerine teslim ettiği belirtildi.

'Ülkenin barışı, istikrarı ve huzuru için geldim'

Mahkeme çıkışı basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Maduro, ülkenin barışı, istikrarı ve huzuru için buraya geldiğini söyledi.

Maduro, mahkemenin çağrısı üzerine TSJ'ye geldiğini hatırlatarak, "Devlet başkanı kimliğimi bir tarafa bıraktım ve sıradan bir vatandaş olarak geldim. Yargıçların bana yönelttiği hiçbir sorudan kaçınmadım. 10 adaydan 9'u yasalara uydu, sadece biri (muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i kastederek) yüzleşmekten kaçındı. Saklanmayı tercih etti ve şiddet çağrısında bulundu. Ben buradayım ve her çağrıldığımda geleceğim" ifadelerini kullandı.

'Machado tarafından yönlendirilen bir kukla'

Muhalefet adayı Gonzalez'i eleştiren Maduro, "Ulusal Seçim Konseyi, 10 adayı sonuçlara saygı göstermeleri için anlaşma imzalamaya çağırdı. Bu adam, (Gonzalez) kendi kararlarını kendisi vermiyor, Machado (muhalif lider Maria Corina Machado) tarafından yönlendirilen bir kukla" diye konuştu.

TSJ'nin çağrısına uyarak Yüksek Mahkeme'ye giden 38 partiden bazılarının, seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaların araştırılmasını talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Venezüella'da 28 Temmuz devlet başkanı seçiminde yarışan 10 aday, TSJ tarafından 7 Ağustos'ta mahkemeye çağrılmıştı.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezüella Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre Devlet Başkanı Maduro yüzde 51.20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.
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