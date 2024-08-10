Kahramanmaraş'ta yaban hayvanlarına ait boynuz ve kafatasları ele geçirildi

© AA / İl Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta koruma altındaki hayvanlara ait boynuz, kafatası ve çeşitli objeler ele geçirildi. Operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışı yapılan 34 karaca, 1 kızıl geyik ve 1 yaban domuzuna ait boynuz ve kafatası ele geçirildi.