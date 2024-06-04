Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 6 Hint şebeği ele geçirildi

© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN- Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.