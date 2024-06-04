Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 6 Hint şebeği ele geçirildi
21:24 04.06.2024 (güncellendi: 21:30 04.06.2024)
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde Jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir araç içerisinde 6 adet "Hint şebeği" ele geçirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir kamyonette, yaşa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen 6 Hint şebeği bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Uygulama Noktasında arama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
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© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
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© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
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© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
1/3
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
2/3
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
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© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
Ekipler kamyonetin kasasında, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 6 Hint şebeği ele geçirdi.
Kamyonet sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı.
Hint şebekleri, Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderdiklerini bildirdi.