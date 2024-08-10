https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/kagithanede-yangin-alarmi-13-katli-binanin-catisindaki-yangin-sonduruldu-1086697179.html
Kağıthane'de yangın alarmı: 13 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Kağıthane'de yangın alarmı: 13 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T09:37+0300
2024-08-10T09:37+0300
2024-08-10T09:37+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
yangın
yangın söndürme
itfaiye
itfaiye ekipleri
bina
apartman
apartman dairesi
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İstanbul Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edilmesi ardından ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunurken binanın çatısından düşen odun parçaları bir otomobile hasar verdi.Yetkililerce binanın çatısında hasar oluştuğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cinde-yuk-gemisinde-patlama-meydana-geldi-1086682530.html
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kağıthane yangın, çatıda yangın
kağıthane yangın, çatıda yangın
Kağıthane'de yangın alarmı: 13 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
İstanbul Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edilmesi ardından ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunurken binanın çatısından düşen odun parçaları bir otomobile hasar verdi.
Yetkililerce binanın çatısında hasar oluştuğu tespit edildi.