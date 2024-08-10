https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/kagithanede-yangin-alarmi-13-katli-binanin-catisindaki-yangin-sonduruldu-1086697179.html

Kağıthane'de yangın alarmı: 13 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Kağıthane'de yangın alarmı: 13 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T09:37+0300

2024-08-10T09:37+0300

2024-08-10T09:37+0300

türkiye

istanbul

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İstanbul Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edilmesi ardından ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunurken binanın çatısından düşen odun parçaları bir otomobile hasar verdi.Yetkililerce binanın çatısında hasar oluştuğu tespit edildi.

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türkiye

istanbul

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kağıthane yangın, çatıda yangın