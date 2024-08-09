https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cinde-yuk-gemisinde-patlama-meydana-geldi-1086682530.html
Çin'de yük gemisinde patlama meydana geldi
Çin'de yük gemisinde patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Çin'in Cıciang eyaletindeki limanda patlama gerçekleşti. Patlama, limandaki bir yük gemisinde bulunan konteynerin patlamasıyla meydana geldi. Gemide yangın... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T15:54+0300
2024-08-09T15:54+0300
2024-08-09T15:54+0300
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Çin'in doğusunda bulunan Cıciang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı'nda patlama gerçekleşti.Yerel medyaya göre patlama, limandaki bir yük gemisinde meydana geldi.Yetkililer, gemide yangın çıktığını belirtirken, hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Aynı zamanda yetkililer tarafından, gemideki bir konteynerin patlaması sebebiyle yangın çıktığını tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/basbakan-ulkeden-kacmak-zorunda-kalmisti-cinden-bangladeste-gecici-hukumet-kurulmasina-destek-1086668135.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, liman, yük, yük gemisi, konteyner, yangın
çin, çin halk cumhuriyeti, liman, yük, yük gemisi, konteyner, yangın
Çin'de yük gemisinde patlama meydana geldi
Çin'in Cıciang eyaletindeki limanda patlama gerçekleşti. Patlama, limandaki bir yük gemisinde bulunan konteynerin patlamasıyla meydana geldi. Gemide yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Çin'in doğusunda bulunan Cıciang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı'nda patlama gerçekleşti.
Yerel medyaya göre patlama, limandaki bir yük gemisinde meydana geldi.
Yetkililer, gemide yangın çıktığını belirtirken, hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Aynı zamanda yetkililer tarafından, gemideki bir konteynerin patlaması sebebiyle yangın çıktığını tahmin ediliyor.