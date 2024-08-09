https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cinde-yuk-gemisinde-patlama-meydana-geldi-1086682530.html

Çin'de yük gemisinde patlama meydana geldi

Çin'de yük gemisinde patlama meydana geldi

Sputnik Türkiye

Çin'in Cıciang eyaletindeki limanda patlama gerçekleşti. Patlama, limandaki bir yük gemisinde bulunan konteynerin patlamasıyla meydana geldi. Gemide yangın... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T15:54+0300

2024-08-09T15:54+0300

2024-08-09T15:54+0300

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Çin'in doğusunda bulunan Cıciang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı'nda patlama gerçekleşti.Yerel medyaya göre patlama, limandaki bir yük gemisinde meydana geldi.Yetkililer, gemide yangın çıktığını belirtirken, hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Aynı zamanda yetkililer tarafından, gemideki bir konteynerin patlaması sebebiyle yangın çıktığını tahmin ediliyor.

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çin, çin halk cumhuriyeti, liman, yük, yük gemisi, konteyner, yangın