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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/sinopta-denizde-hortum-olustu-1086615436.html
Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'ta denizde hortum oluştu
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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İlçe açıklarında meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Hortumun ardından bölgede yağış başladı.
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hortum, hortum, türkeli, türkeli , sinop

Sinop'ta denizde hortum oluştu

01:11 08.08.2024 (güncellendi: 01:15 08.08.2024)
© İHA / YUNUS CELAL ARAZ-Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum, çevrede korkuya yol açtı.
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum, çevrede korkuya yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© İHA / YUNUS CELAL ARAZ-
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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçe açıklarında meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.
Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumun ardından bölgede yağış başladı.
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