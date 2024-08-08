https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/sinopta-denizde-hortum-olustu-1086615436.html
Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T01:11+0300
2024-08-08T01:11+0300
2024-08-08T01:15+0300
yaşam
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türkeli
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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İlçe açıklarında meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Hortumun ardından bölgede yağış başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cem-yilmaz-ozkan-uguru-olum-yil-donumunde-andi-kalbimizdesin-agabey-1085640062.html
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hortum, hortum, türkeli, türkeli , sinop
Sinop'ta denizde hortum oluştu
01:11 08.08.2024 (güncellendi: 01:15 08.08.2024)
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçe açıklarında meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.
Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumun ardından bölgede yağış başladı.