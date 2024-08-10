https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/bakan-uraloglu-onemli-bir-gelisme-hakkinda-aciklamada-bulunacagim-1086712489.html
Bakan Uraloğlu: Önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım
Bakan Uraloğlu: Önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" paylaşımında bulundu. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T19:58+0300
2024-08-10T19:58+0300
2024-08-10T20:04+0300
abdulkadir uraloğlu
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.Instagram yetkilileriyle görüşemlerin devam ettiği belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.Bakan Uraloğlu, X platformundan yaptığı açıklamada "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.Açıklamanın Instagram'a dair olabileceği tahmin ediliyor.
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abdulkadir uraloğlu
Bakan Uraloğlu: Önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım
19:58 10.08.2024 (güncellendi: 20:04 10.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" paylaşımında bulundu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.
Instagram yetkilileriyle görüşemlerin devam ettiği belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.
Bakan Uraloğlu, X platformundan yaptığı açıklamada "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.
Açıklamanın Instagram'a dair olabileceği tahmin ediliyor.