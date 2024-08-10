https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/iletisim-baskani-altundan-instagramin-erisime-acildigi-ilk-dakikada-heniyye-paylasimi-1086715679.html
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T22:38+0300
2024-08-10T22:38+0300
2024-08-10T22:38+0300
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın açıldığı ilk dakikada, Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.Altun, Instagram hesabından Heniyye'nin bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskani-erdogan-ismail-heniyyenin-ogullariyla-gorustu-1086715561.html
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İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle andı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın açıldığı ilk dakikada, Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.
Altun, Instagram hesabından Heniyye'nin bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."