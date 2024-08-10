https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskani-erdogan-ismail-heniyyenin-ogullariyla-gorustu-1086715561.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye ile bir araya geldi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T22:33+0300
2024-08-10T22:33+0300
2024-08-10T22:33+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hamas
hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
ibrahim kalın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086715404_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_697fba55042d242384e610a7f511f919.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-cumhurbaskani-erdoganin-gorevde-10-yili-paylasimi-1086711889.html
türkiye
hamas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086715404_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_3ef36c52235ed3ab86a7fed1e0af6ab9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, ibrahim kalın
recep tayyip erdoğan, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, ibrahim kalın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.
Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.