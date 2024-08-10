Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarıyla görüştü

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SESLİ HABER Roblox neden kapatıldı? Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi 11:47 3 dk

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SESLİ HABER Konut ve araç satışında yeni dönem 12:37 3 dk

SESLİ HABER ATM'lerde yeni dönem başlıyor 12:45 2 dk

SESLİ HABER Google davasında karar: Tekelleşme 12:55 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 13:00 1 dk

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 115 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 15:00 1 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 16:00 1 dk

GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm 16:01 50 dk

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HABERLER Saat başı başlıkları 18:00 1 dk

SESLİ HABER Türkiye'nin olimpiyat karnesi 18:09 3 dk

SESLİ HABER İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor 18:22 2 dk

SESLİ HABER Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler 18:35 2 dk

SESLİ HABER Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada 18:48 2 dk

SESLİ HABER Zelenskiy döneminde Ukrayna’nın borcu rekor seviyede 19:05 2 dk

SESLİ HABER Devlet okullarında bağış zorlaması: ‘Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır’ 19:17 2 dk

TARİHTE BUGÜN Milyarlarca insanı etkileyen pandemi: Bir son mu yoksa sadece bir başlangıç mı? 19:28 17 dk

SESLİ HABER Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak 19:51 2 dk

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SESLİ HABER IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak? 20:18 2 dk

SESLİ HABER Kira kontratlarında yeni dönem 20:29 2 dk

SESLİ HABER İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı 20:44 3 dk

SESLİ HABER Taylor Swift konserleri iptal edildi: IŞİD tehlikesi 21:06 2 dk

SESLİ HABER Olimpiyat oyunlarında madalyalı sporcular ülkelerinden ne kadar ödül alıyor? 21:18 3 dk

SESLİ HABER LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı 21:32 3 dk

SESLİ HABER Husiler, 2 ABD savaş gemisini vurdu 22:32 2 dk

ÖZEL HABER Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu? 22:45 9 dk

ÖZEL HABER VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün 23:03 9 dk

SESLİ HABER Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı 23:24 4 dk