https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/hizbullah-israilin-kuzeyindeki-askeri-uslere-saldiri-duzenledi-1086716007.html
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T22:45+0300
2024-08-10T22:45+0300
2024-08-10T22:45+0300
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ortadoğu
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
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Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargah başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi.Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak "doğrudan isabet" sağlandığı duyuruldu. İsrail'in kuzeyindeki 5 noktada yangın çıktıİsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan yangınların itfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/israile-ucuslari-askiya-alan-yabanci-hava-yolu-sirketi-sayisi-20ye-ulasti-1086617877.html
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hizbullah, israil, israil-filistin, ortadoğu, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
hizbullah, israil, israil-filistin, ortadoğu, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargah başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak "doğrudan isabet" sağlandığı duyuruldu.
İsrail'in kuzeyindeki 5 noktada yangın çıktı
İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.
İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan yangınların itfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.