https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/feto-mensubu-eski-yargitay-uyesi-teslim-oldu-1086707714.html
FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi teslim oldu
FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi teslim oldu
Sputnik Türkiye
FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi pişman olduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T16:54+0300
2024-08-10T16:54+0300
2024-08-10T16:54+0300
türkiye
soruşturma
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
yargıtay
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgüt mensubu eski yargıtay üyesinin 'pişman olduğu için' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.Yargıtay Başkanlığı'nda, yargıtay üyeliği görevini yürütürken emekli olan ve FETÖ mensubu olduğu tespit edilen C.İ.’nin, 8 Ağustos günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.Eski yargıtay üyesinin, örgütün iç yüzünü gördükten sonra pişman olduğu ve bu sebeple teslim olduğu belirtilirken,15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan' suçları sebebiyle hakkında arama kararı olduğu bilgisi verildi.Adresindeki aramalarda ele başı Gülen’e ait videolar ele geçirildiEski yargıtay üyesinin ikamet ettiği yerde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller içerisinde yapılan incelemeler doğrultusunda FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait videoların bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/firari-feto-mensubu-eski-ardahan-cumhuriyet-bassavcisi-yakalandi-1086667983.html
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fetöcü yargıtay üyesi teslim oldu, fetöcü teslim oldu
fetöcü yargıtay üyesi teslim oldu, fetöcü teslim oldu
FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi teslim oldu
FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi pişman olduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.
FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgüt mensubu eski yargıtay üyesinin 'pişman olduğu için' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.
Yargıtay Başkanlığı'nda, yargıtay üyeliği görevini yürütürken emekli olan ve FETÖ mensubu olduğu tespit edilen C.İ.’nin, 8 Ağustos günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.
Eski yargıtay üyesinin, örgütün iç yüzünü gördükten sonra pişman olduğu ve bu sebeple teslim olduğu belirtilirken,15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan' suçları sebebiyle hakkında arama kararı olduğu bilgisi verildi.
Adresindeki aramalarda ele başı Gülen’e ait videolar ele geçirildi
Eski yargıtay üyesinin ikamet ettiği yerde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller içerisinde yapılan incelemeler doğrultusunda FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait videoların bulunduğu belirtildi.