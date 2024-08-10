https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/feto-mensubu-eski-yargitay-uyesi-teslim-oldu-1086707714.html

FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi teslim oldu

FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi teslim oldu

Sputnik Türkiye

FETÖ mensubu eski yargıtay üyesi pişman olduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T16:54+0300

2024-08-10T16:54+0300

2024-08-10T16:54+0300

türkiye

soruşturma

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

yargıtay

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgüt mensubu eski yargıtay üyesinin 'pişman olduğu için' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.Yargıtay Başkanlığı'nda, yargıtay üyeliği görevini yürütürken emekli olan ve FETÖ mensubu olduğu tespit edilen C.İ.’nin, 8 Ağustos günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.Eski yargıtay üyesinin, örgütün iç yüzünü gördükten sonra pişman olduğu ve bu sebeple teslim olduğu belirtilirken,15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan' suçları sebebiyle hakkında arama kararı olduğu bilgisi verildi.Adresindeki aramalarda ele başı Gülen’e ait videolar ele geçirildiEski yargıtay üyesinin ikamet ettiği yerde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller içerisinde yapılan incelemeler doğrultusunda FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait videoların bulunduğu belirtildi.

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fetöcü yargıtay üyesi teslim oldu, fetöcü teslim oldu