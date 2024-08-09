https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/firari-feto-mensubu-eski-ardahan-cumhuriyet-bassavcisi-yakalandi-1086667983.html
Firari FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı
Firari FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı
Sputnik Türkiye
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı, düzenlenen operasyonla yakalanarak... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T10:42+0300
2024-08-09T10:42+0300
2024-08-09T10:42+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
savcı
mahkeme
mahkeme kararı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, yakalama kararı bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı , çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/icisleri-bakanindan-29-ilde-feto-operasyonu--1085573317.html
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fetö savcı, fetöcü başsavcı, firari savcı
fetö savcı, fetöcü başsavcı, firari savcı
Firari FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, yakalama kararı bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı , çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandı.