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Firari FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı
Firari FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı
Sputnik Türkiye
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı, düzenlenen operasyonla yakalanarak... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T10:42+0300
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türkiye
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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
savcı
mahkeme
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, yakalama kararı bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı , çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandı.
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fetö savcı, fetöcü başsavcı, firari savcı
fetö savcı, fetöcü başsavcı, firari savcı

Firari FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı

10:42 09.08.2024
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA
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Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan FETÖ mensubu eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, yakalama kararı bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı , çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandı.
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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İçişleri Bakanı'ndan 29 ilde FETÖ operasyonu
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