https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/eski-calistigi-fabrikaya-cessna-152-tipi-ucakla-carpti-1086704218.html

Eski çalıştığı fabrikaya Cessna 152 tipi uçakla çarptı

Eski çalıştığı fabrikaya Cessna 152 tipi uçakla çarptı

Sputnik Türkiye

Arjantin'de 30 yaşındaki adam, eski çalıştığı iş yerinin sıvı oksijen fabrikasına Cessna 152 tipi uçakla çarptı. Hayatını kaybeden pilotun bu eylemi kasıtlı... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T14:23+0300

2024-08-10T14:23+0300

2024-08-10T14:27+0300

dünya

arjantin

cessna 152

uçak

uçak kazası

fabrika

pilot

sıvı oksijen

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Arjantin'de bir sıvı oksijen firmasına uçak çarptı ve uçağın 30 yaşındaki pilotu hayatını kaybetti.Arjantin'den haber sitesi Emol'e göre, Arjantin'de tıbbi sıvı oksijen satan bir şirketin yakın zamana kadar çalışanı olan 30 yaşındaki pilot, Arjantin'in Rosario kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Alvear uçuş kulübünden havalandıktan dakikalar sonra uçak, adamın birkaç gün öncesine kadar çalıştığı şirketin fabrikasına düştü.Cessna 152 tipi uçakla fabrikaya çarpan pilotun, kasıtlı olarak fabrikaya çarpmış olabiliceği iddia edildi. Uçakta tek başına olan pilot çarpma sonucu fabrikada çıkan yangında hayatını kaybederken, fabrika çalışanlarında yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.

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