https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/eski-calistigi-fabrikaya-cessna-152-tipi-ucakla-carpti-1086704218.html
Eski çalıştığı fabrikaya Cessna 152 tipi uçakla çarptı
Eski çalıştığı fabrikaya Cessna 152 tipi uçakla çarptı
Sputnik Türkiye
Arjantin'de 30 yaşındaki adam, eski çalıştığı iş yerinin sıvı oksijen fabrikasına Cessna 152 tipi uçakla çarptı. Hayatını kaybeden pilotun bu eylemi kasıtlı... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T14:23+0300
2024-08-10T14:23+0300
2024-08-10T14:27+0300
dünya
arjantin
cessna 152
uçak
uçak kazası
fabrika
pilot
sıvı oksijen
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Arjantin'de bir sıvı oksijen firmasına uçak çarptı ve uçağın 30 yaşındaki pilotu hayatını kaybetti.Arjantin'den haber sitesi Emol'e göre, Arjantin'de tıbbi sıvı oksijen satan bir şirketin yakın zamana kadar çalışanı olan 30 yaşındaki pilot, Arjantin'in Rosario kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Alvear uçuş kulübünden havalandıktan dakikalar sonra uçak, adamın birkaç gün öncesine kadar çalıştığı şirketin fabrikasına düştü.Cessna 152 tipi uçakla fabrikaya çarpan pilotun, kasıtlı olarak fabrikaya çarpmış olabiliceği iddia edildi. Uçakta tek başına olan pilot çarpma sonucu fabrikada çıkan yangında hayatını kaybederken, fabrika çalışanlarında yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/62-kisi-hayatini-kaybetmisti-turkiyeden-brezilyadaki-ucak-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji--1086704008.html
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cessna 152, eski çalıştığı yere uçakla çarpan adam, uçakla fabrikaya giren adam, kovulduğu şirkete uçakla çarpan adam
cessna 152, eski çalıştığı yere uçakla çarpan adam, uçakla fabrikaya giren adam, kovulduğu şirkete uçakla çarpan adam
Eski çalıştığı fabrikaya Cessna 152 tipi uçakla çarptı
14:23 10.08.2024 (güncellendi: 14:27 10.08.2024)
Arjantin'de 30 yaşındaki adam, eski çalıştığı iş yerinin sıvı oksijen fabrikasına Cessna 152 tipi uçakla çarptı. Hayatını kaybeden pilotun bu eylemi kasıtlı yapmış olabileceği iddia edildi.
Arjantin'de bir sıvı oksijen firmasına uçak çarptı ve uçağın 30 yaşındaki pilotu hayatını kaybetti.
Arjantin'den haber sitesi Emol'e göre, Arjantin'de tıbbi sıvı oksijen satan bir şirketin yakın zamana kadar çalışanı olan 30 yaşındaki pilot, Arjantin'in Rosario kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Alvear uçuş kulübünden havalandıktan dakikalar sonra uçak, adamın birkaç gün öncesine kadar çalıştığı şirketin fabrikasına düştü.
Cessna 152 tipi uçakla fabrikaya çarpan pilotun, kasıtlı olarak fabrikaya çarpmış olabiliceği iddia edildi. Uçakta tek başına olan pilot çarpma sonucu fabrikada çıkan yangında hayatını kaybederken, fabrika çalışanlarında yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.