https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/esenyurtta-saglik-personellerine-motorlu-saldiri-1086702010.html
Esenyurt'ta sağlık personellerine motorlu saldırı
Esenyurt'ta sağlık personellerine motorlu saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta çevredeki vatandaşlar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ekibinin yaptığı müdahalelere karışarak baskı yapması üzerine "işimize... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T13:03+0300
2024-08-10T13:03+0300
2024-08-10T13:03+0300
türkiye
sağlık personeli
türkiye
ambulans
esenyurt
darp
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9 Ağustos saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen olay, bir genç kızın bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başlaması üzerine endişelenen vatandaşların ambulansı çağırmasıyla başladı. Genç kızın durumundan endişelenen benzin istasyonunda bulunan kişiler 'kıza sakinleştirici yapılması' için sağlık çalışanlarına baskıda bulundu.Sağlık çalışanlarının "işimize karışmayın" yanıtını vermesi üzerine ambulanstan inen sağlık görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu olay sağlık personellerine saldırıya dönüşürken, bir adam sağlık görevlisinin üzerine motor sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/esenyurtta-dehset-anlari-harac-istedikleri-isletmeyi-2-gun-ust-uste-kursunladilar-1086678756.html
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sağlık personeli, türkiye, ambulans, esenyurt, darp
sağlık personeli, türkiye, ambulans, esenyurt, darp
Esenyurt'ta sağlık personellerine motorlu saldırı
İstanbul Esenyurt'ta çevredeki vatandaşlar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ekibinin yaptığı müdahalelere karışarak baskı yapması üzerine "işimize karışmayın" yanıtını veren sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Çıkan tartışma büyüdü, sağlık ekibine karşı saldırıya dönüştü.
9 Ağustos saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen olay, bir genç kızın bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başlaması üzerine endişelenen vatandaşların ambulansı çağırmasıyla başladı.
Genç kızın durumundan endişelenen benzin istasyonunda bulunan kişiler 'kıza sakinleştirici yapılması' için sağlık çalışanlarına baskıda bulundu.
Sağlık çalışanlarının "işimize karışmayın" yanıtını vermesi üzerine ambulanstan inen sağlık görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu olay sağlık personellerine saldırıya dönüşürken, bir adam sağlık görevlisinin üzerine motor sürdü.