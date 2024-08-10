https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/esenyurtta-saglik-personellerine-motorlu-saldiri-1086702010.html

Esenyurt'ta sağlık personellerine motorlu saldırı

Esenyurt'ta sağlık personellerine motorlu saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta çevredeki vatandaşlar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ekibinin yaptığı müdahalelere karışarak baskı yapması üzerine "işimize... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T13:03+0300

2024-08-10T13:03+0300

2024-08-10T13:03+0300

türkiye

sağlık personeli

türkiye

ambulans

esenyurt

darp

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9 Ağustos saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen olay, bir genç kızın bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başlaması üzerine endişelenen vatandaşların ambulansı çağırmasıyla başladı. Genç kızın durumundan endişelenen benzin istasyonunda bulunan kişiler 'kıza sakinleştirici yapılması' için sağlık çalışanlarına baskıda bulundu.Sağlık çalışanlarının "işimize karışmayın" yanıtını vermesi üzerine ambulanstan inen sağlık görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu olay sağlık personellerine saldırıya dönüşürken, bir adam sağlık görevlisinin üzerine motor sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/esenyurtta-dehset-anlari-harac-istedikleri-isletmeyi-2-gun-ust-uste-kursunladilar-1086678756.html

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sağlık personeli, türkiye, ambulans, esenyurt, darp