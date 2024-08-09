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Esenyurt'ta dehşet anları: Haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar
Esenyurt'ta dehşet anları: Haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir işletme, iki gün üst üste motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kendilerini yere atarak... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:21+0300
2024-08-09T14:21+0300
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saldırı
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Esenyurt'ta iddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar işletmenin bulunduğu adrese gelerek, işletmenin camlarına iki el ateş etti. Ardından işletmenin sahibini telefonla arayarak haraç isteyen saldırganlar, olumsuz yanıt alınca ertesi gün dükkanın önüne gelerek, çevrede bekleyen vatandaşlara 'çekilin' diye bağırdı. Ardından işletmeyi kurşun yağmuruna tutan saldırganların o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi.Tekrar motosikletle gelen saldırganların dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu esnada kapının önünde masalarda oturan vatandaşların, can havliyle kurşunlardan kaçmak için kendilerini yere attığı ve saldırının ardından restoran çalışanlarının saldırganların peşinden koştuğu anlar kaydedildi.'Biz tepki koyunca paradan geçtik canınızı alacağız dediler'İlk saldırının ardından, şüphelilerin telefonla haraç taleplerini reddettiği için ikinci kez iş yeri kurşunlanan işletme sahibi Muhlis Acat, “Biz burada kimseye haraç vermeyiz. İlk kurşunlamadan sonra mesaj atıp arıyorlar, “siz bize para vereceksiniz” diyorlar. Bizde onlara biz para falan vermeyiz dedik. Bin 400 kilometre yol gelmişiz İstanbul'a haraç vermeye gelmedik. Ekmek kazanmaya geldik. Biz burada kimseye beş kuruş para yedirmeyiz. Eğer varsa gelirsin karşıma ihtiyacım var dersin o zaman düşünürüm. Ama kurşunladıktan sonra gel ara tehdit et para almaya çalış bu ülke adalet ülkesidir. Bu ülkenin polisi var, savcısı var, hakimi var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Biz onlara güveniyoruz. Bir şekilde onlarda belalarını bulurlar. İlk kurşunlamadan sonra mesaj attılar biz yok deyince tekrar gelip kurşunladılar ve mesaj attılar. ‘Biz geldik sen yoktun' dediler. Soytarılar benim gözümde başka hiçbir şeyi yok. Benim insanlara da önerim şu dur kesinlikle bunlara aldanmayın paranızı bunlara yedirmeyin. Siz bunlara para yedirdikçe bunlar kudurmaya başlıyorlar. Bize meblağ belirtmediler. Biz tepki koyunca adamlar artık biz paradan geçtik sizin canınızı alacağız dediler. Benim insanlara önerim, bunlara itibar etmesinler, bunlara kendilerini parçalatmasınlar, bunlara para falan yedirmesinler. Geldikleri gibi devlete, polise, savcıya başvursunlar” dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/et-ile-tatliyi-bulusturdu-gunde-4-tepsi-kiymali-baklava-satiyorum-1086673827.html
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istanbul, esenyurt, silah, saldırı, silahlı saldırı

Esenyurt'ta dehşet anları: Haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar

14:21 09.08.2024
© OZAN ERTURAN-AW264121Esenyurt
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© OZAN ERTURAN-AW264121
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Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir işletme, iki gün üst üste motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kendilerini yere atarak kurşunlardan kaçmaya çalışan vatandaşların dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Esenyurt'ta iddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar işletmenin bulunduğu adrese gelerek, işletmenin camlarına iki el ateş etti. Ardından işletmenin sahibini telefonla arayarak haraç isteyen saldırganlar, olumsuz yanıt alınca ertesi gün dükkanın önüne gelerek, çevrede bekleyen vatandaşlara 'çekilin' diye bağırdı. Ardından işletmeyi kurşun yağmuruna tutan saldırganların o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi.

Tekrar motosikletle gelen saldırganların dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu esnada kapının önünde masalarda oturan vatandaşların, can havliyle kurşunlardan kaçmak için kendilerini yere attığı ve saldırının ardından restoran çalışanlarının saldırganların peşinden koştuğu anlar kaydedildi.

'Biz tepki koyunca paradan geçtik canınızı alacağız dediler'

İlk saldırının ardından, şüphelilerin telefonla haraç taleplerini reddettiği için ikinci kez iş yeri kurşunlanan işletme sahibi Muhlis Acat, “Biz burada kimseye haraç vermeyiz. İlk kurşunlamadan sonra mesaj atıp arıyorlar, “siz bize para vereceksiniz” diyorlar. Bizde onlara biz para falan vermeyiz dedik. Bin 400 kilometre yol gelmişiz İstanbul'a haraç vermeye gelmedik. Ekmek kazanmaya geldik. Biz burada kimseye beş kuruş para yedirmeyiz. Eğer varsa gelirsin karşıma ihtiyacım var dersin o zaman düşünürüm. Ama kurşunladıktan sonra gel ara tehdit et para almaya çalış bu ülke adalet ülkesidir. Bu ülkenin polisi var, savcısı var, hakimi var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Biz onlara güveniyoruz. Bir şekilde onlarda belalarını bulurlar. İlk kurşunlamadan sonra mesaj attılar biz yok deyince tekrar gelip kurşunladılar ve mesaj attılar. ‘Biz geldik sen yoktun' dediler. Soytarılar benim gözümde başka hiçbir şeyi yok. Benim insanlara da önerim şu dur kesinlikle bunlara aldanmayın paranızı bunlara yedirmeyin. Siz bunlara para yedirdikçe bunlar kudurmaya başlıyorlar. Bize meblağ belirtmediler. Biz tepki koyunca adamlar artık biz paradan geçtik sizin canınızı alacağız dediler. Benim insanlara önerim, bunlara itibar etmesinler, bunlara kendilerini parçalatmasınlar, bunlara para falan yedirmesinler. Geldikleri gibi devlete, polise, savcıya başvursunlar” dedi
Et ile tatlıyı buluşturdu: 'Günde 4 tepsi kıymalı baklava satıyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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Et ile tatlıyı buluşturdu: 'Günde 4 tepsi kıymalı baklava satıyorum'
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