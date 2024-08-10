https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/dogal-gaz-calismasi-sirasinda-150-yillik-patlamamis-top-mermisi-bulundu-1086702637.html
Doğalgaz çalışması sırasında 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Doğalgaz çalışması sırasında 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Sputnik Türkiye
Erzurum'da doğalgaz çalışması yapılırken Osmanlı - Rus Savaşı'ndan kaldığı düşünülen yaklaşık 150 yıllık bir top mermisi bulundu. İşlemler tamamlandıktan sonra... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T12:50+0300
2024-08-10T12:50+0300
2024-08-10T12:55+0300
yaşam
top mermisi
doğalgaz
osmanlı
osmanlı-rus savaşı
1878-1917 osmanlı - rus savaşı (93 harbi)
polis
imha
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Erzurum Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğalgaz çalışması yapan ekipler, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi buldu. Ekipler, bulduklarının bir top mermisi olduğunu farkedince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar dolayısıyla gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı ve incelenmesi için ilgili birimlere teslim etti.Kriminal incelemesinde üzerinde herhangi bir harf veya rakama rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı düşünülüyor.Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından polisler tarafından imha edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alman-basinindaki-alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-medvedevden-sert-uyari-1086702091.html
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top mermisi bulundu, osmanlı rus savaşı, 150 yıllık top mermisi
top mermisi bulundu, osmanlı rus savaşı, 150 yıllık top mermisi
Doğalgaz çalışması sırasında 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
12:50 10.08.2024 (güncellendi: 12:55 10.08.2024)
Erzurum'da doğalgaz çalışması yapılırken Osmanlı - Rus Savaşı'ndan kaldığı düşünülen yaklaşık 150 yıllık bir top mermisi bulundu. İşlemler tamamlandıktan sonra top mermisi imha edilecek.
Erzurum Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğalgaz çalışması yapan ekipler, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi buldu.
Ekipler, bulduklarının bir top mermisi olduğunu farkedince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar dolayısıyla gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı ve incelenmesi için ilgili birimlere teslim etti.
Kriminal incelemesinde üzerinde herhangi bir harf veya rakama rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı düşünülüyor.
Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından polisler tarafından imha edilecek.