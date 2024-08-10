https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/dogal-gaz-calismasi-sirasinda-150-yillik-patlamamis-top-mermisi-bulundu-1086702637.html

Doğalgaz çalışması sırasında 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Doğalgaz çalışması sırasında 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Sputnik Türkiye

Erzurum'da doğalgaz çalışması yapılırken Osmanlı - Rus Savaşı'ndan kaldığı düşünülen yaklaşık 150 yıllık bir top mermisi bulundu. İşlemler tamamlandıktan sonra... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T12:50+0300

2024-08-10T12:50+0300

2024-08-10T12:55+0300

yaşam

top mermisi

doğalgaz

osmanlı

osmanlı-rus savaşı

1878-1917 osmanlı - rus savaşı (93 harbi)

polis

imha

imha

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Erzurum Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğalgaz çalışması yapan ekipler, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi buldu. Ekipler, bulduklarının bir top mermisi olduğunu farkedince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar dolayısıyla gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı ve incelenmesi için ilgili birimlere teslim etti.Kriminal incelemesinde üzerinde herhangi bir harf veya rakama rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı düşünülüyor.Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından polisler tarafından imha edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alman-basinindaki-alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-medvedevden-sert-uyari-1086702091.html

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top mermisi bulundu, osmanlı rus savaşı, 150 yıllık top mermisi