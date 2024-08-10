https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/dem-partiden-istifasini-aciklayan-kiziltepe-belediye-baskani-ipek-kararini-degistirdi-1086715026.html

DEM Parti'den istifasını açıklayan Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, kararını değiştirdi

DEM Parti'den istifasını açıklayan Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, kararını değiştirdi

Sputnik Türkiye

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin belediye başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa kararını resmileştirmediğini belirterek, partinin başlattığı disiplin... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T22:14+0300

2024-08-10T22:14+0300

2024-08-10T22:14+0300

türkiye

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kızıltepe

mardin

zeyni ipek

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Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin aday göstermesi üzerine 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kızıltepe Belediye Başkanı seçildiğini anımsatarak, gerek partinin ön seçim sürecinde gerekse de belediye başkanlığı döneminde şahsına yönelik kimi saldırılar ve yıpratma girişimleri ile karşılaştığını ileri sürdü.Zeyni İpek açıklamasında, "Şahsım üzerinden yapılan ama partimizi ve partimizin yerel temsiliyetini hedef alan bu saldırıları büyük bir şok ve üzüntüyle karşıladığımı ve tüm sorumluluğu üstlenerek partimi, ailemi ve kendimi koruyacak bir yerde duracağımı belirtmek isterim. Payıma düşen hatanın yanı sıra ilk günden itibaren şahsımı hedef alan bu saldırı girişimine karşı kişilik haklarımı görmezden gelen, ailemi yıpratan tüm bu süreçlere karşı hukuksal mücadelemi yürütmekle birlikte, bana karşı bu komployu kuranlarla parti hukuku içerisinde hesaplaşacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.'Disiplin sürecine saygısızlık olduğunun farkındayım'İpek, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurduğunu ancak bu kararından vazgeçtiğini bildirerek, şunları kaydetti:Ne olmuştu?DEM Parti Genel Merkezinden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirilerek, "Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'muza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.İpek ise 8 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kiziltepe-belediye-baskani-ipek-dem-partiden-istifa-etti-1086653078.html

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