https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskani-erdogan-etiyopya-basbakani-abiy-ahmed-ali-ile-telefonda-gorustu-1086716468.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T23:13+0300

2024-08-10T23:13+0300

2024-08-10T23:13+0300

türkiye

etiyopya

recep tayyip erdoğan

telefon

telefon görüşmesi

abiy ahmed ali

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.İsrail'in Gazze’de soykırıma devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

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etiyopya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi, abiy ahmed ali