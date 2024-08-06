Afrika'daki ilaçların beşte biri kalitesiz veya sahte: 'Yılda 500 bin kişinin ölümüne neden oluyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/afrikadaki-ilaclarin-beste-biri-kalitesiz-veya-sahte-yilda-500-bin-kisinin-olumune-neden-oluyor-1086559037.html
Afrika'daki ilaçların beşte biri kalitesiz veya sahte: 'Yılda 500 bin kişinin ölümüne neden oluyor'
Afrika'daki ilaçların beşte biri kalitesiz veya sahte: 'Yılda 500 bin kişinin ölümüne neden oluyor'
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmalar sonucunda Afrika'daki ilaçların beşte birinin standartarın altında veya sahte olduğunu ortaya koyarken bu durumun Sahraaltı Bölgesi'nde... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T20:42+0300
2024-08-06T20:42+0300
dünya
afrika
sahraaltı afrika
batı sahra
malavi
ilaç
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/15/1050059572_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a7e4e2c046ea934c536f55864059c759.jpg
Etiyopya'da bulunan Bahir Dar Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaptıkları incelemede 27 çalışmayı analiz ederek dahil edilen 7 bin 508 ilaç örneğinden bin 639'unun 'başarısız' olduğunu tespit etti. Söz konusu teste tabi tutulan ilaçlardan en az bir tanesinin standartların altında veya sahte olduğu ortaya çıktı.Yapılan inceleme sonucunda sorunun boyutunu ortaya koyulurken bu durumun Sahraaltı Bölgesi'nde yılda 500 bin kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edildi.Tıbba Erişim Vakfı'nda Araştırma Başkanı olarak görev yapan Claudia Martinez, söz konusu bulguyu önemli bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirerek, "Eğer hastalar standartların altında ya da düpedüz sahte ilaçlar alıyorsa, bu durum tedavilerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve hatta ölümlere neden olabilir" dedi.Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından geçen yıl yayımlanan tahminlerde, Sahraaltı Afrika'da sahte ve standart altı ilaçların 500 bine yakın kişinin ölümüne sebep olduğu ortaya koyulmuştu.Rapora göre 'standart altı ilaçlar' ruhsatlı olan ancak kalite standartlarını karşılamayan ilaçları ifade ederken, 'sahte ilaçlar' ise karakterlerini, bileşimlerini veya kaynaklarını kasıtlı olarak yanlış beyan eden ilaçlar için kullanılıyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Afrika'da en çok tahrif edilen ilaçların antibiyotikler ve antimalaryal ürünler olduğunu belirtilmiş ve standart altı veya sahte antibiyotiklerin yanlış dozajlar veya yanlış etken maddeler içerebileceği bunun da etkisiz tedavilere ve dirençli suşların hayatta kalmasına yol açacağı ifade edilerek bu tür ilaçların antimikrobiyal direncin artmasına neden olabileceği vurgulanmıştı.Araştırmaya göre, Malavi en yüksek oranda standart altı ve sahte ilaca sahip ülke olarak tespit edildi.Martinez, hastaları temel ilaçlara erişimden yoksun bırakan soruna çeşitli faktörlerin katkıda bulunduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:Martinez, kıtada ürünlerin dağıtımında çok sayıda aracının rol oynamasının, standart altı veya sahte ilaçların tedarik zincirine sızmasını kolaylaştırdığını da vurguladı.DSÖ tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, gelişmekte olan ülkelerdeki her 10 tıbbi üründen birinin standart dışı veya sahte olduğu, standart dışı ve sahte ilaç raporlarının yüzde 42'sinin Afrika'dan, yüzde 21'inin Amerika'dan ve yüzde 21'inin Avrupa'dan geldiği tespit edilmişti.Hükümetlerin, ulusal makamların, düzenleyicilerin ve ürünleri üreten ve satan ilaç şirketlerinin sorunu ele almak için derhal harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Martinez, "Altyapıyı geliştirerek, lojistiği iyileştirerek ve daha iyi gözetim-izleme sistemleri uygulayarak kıta genelinde tedarik zincirlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak ilaç şirketlerinin de standart altı veya sahte tıbbi ürün vakalarını ulusal sağlık yetkililerine ve DSÖ hızlı uyarı sistemine derhal bildirerek ve kapasite geliştirmeye katkıda bulunarak yapabilecekleri çok şey var" cümlelerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/rusya-verdigi-sozu-tutuyor-afrika-ulkelerine-karsiliksiz-tahil-yardimi-suruyor-1081883266.html
sahraaltı afrika
batı sahra
malavi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/15/1050059572_173:0:1253:810_1920x0_80_0_0_7fb718dfb4a49bf289dc429c9e212030.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, sahraaltı afrika, batı sahra, malavi, ilaç, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika, sahraaltı afrika, batı sahra, malavi, ilaç, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)

Afrika'daki ilaçların beşte biri kalitesiz veya sahte: 'Yılda 500 bin kişinin ölümüne neden oluyor'

20:42 06.08.2024
© AFP 2023Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık en az 165 çocuğun ölümüne neden oldu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık en az 165 çocuğun ölümüne neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023
Abone ol
Yapılan araştırmalar sonucunda Afrika'daki ilaçların beşte birinin standartarın altında veya sahte olduğunu ortaya koyarken bu durumun Sahraaltı Bölgesi'nde yılda 500 bin kişinin kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edildi.
Etiyopya'da bulunan Bahir Dar Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaptıkları incelemede 27 çalışmayı analiz ederek dahil edilen 7 bin 508 ilaç örneğinden bin 639'unun 'başarısız' olduğunu tespit etti. Söz konusu teste tabi tutulan ilaçlardan en az bir tanesinin standartların altında veya sahte olduğu ortaya çıktı.
Yapılan inceleme sonucunda sorunun boyutunu ortaya koyulurken bu durumun Sahraaltı Bölgesi'nde yılda 500 bin kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edildi.
Tıbba Erişim Vakfı'nda Araştırma Başkanı olarak görev yapan Claudia Martinez, söz konusu bulguyu önemli bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirerek, "Eğer hastalar standartların altında ya da düpedüz sahte ilaçlar alıyorsa, bu durum tedavilerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve hatta ölümlere neden olabilir" dedi.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından geçen yıl yayımlanan tahminlerde, Sahraaltı Afrika'da sahte ve standart altı ilaçların 500 bine yakın kişinin ölümüne sebep olduğu ortaya koyulmuştu.
Rapora göre 'standart altı ilaçlar' ruhsatlı olan ancak kalite standartlarını karşılamayan ilaçları ifade ederken, 'sahte ilaçlar' ise karakterlerini, bileşimlerini veya kaynaklarını kasıtlı olarak yanlış beyan eden ilaçlar için kullanılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Afrika'da en çok tahrif edilen ilaçların antibiyotikler ve antimalaryal ürünler olduğunu belirtilmiş ve standart altı veya sahte antibiyotiklerin yanlış dozajlar veya yanlış etken maddeler içerebileceği bunun da etkisiz tedavilere ve dirençli suşların hayatta kalmasına yol açacağı ifade edilerek bu tür ilaçların antimikrobiyal direncin artmasına neden olabileceği vurgulanmıştı.
Araştırmaya göre, Malavi en yüksek oranda standart altı ve sahte ilaca sahip ülke olarak tespit edildi.
Martinez, hastaları temel ilaçlara erişimden yoksun bırakan soruna çeşitli faktörlerin katkıda bulunduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
Düşük ve orta gelirli birçok ülkede ilaç tedarik zincirleri genellikle karmaşık, verimsiz ve parçalıdır. Bölge temel ilaçlar için büyük ölçüde sınırlı sayıda tedarikçiye güveniyor ve birçok ülke ürünleri zamanında tedarik etme ve piyasadaki ürünlerin kalitesini etkin bir şekilde denetleme konusunda önemli zorluklarla karşılaşıyor.
Martinez, kıtada ürünlerin dağıtımında çok sayıda aracının rol oynamasının, standart altı veya sahte ilaçların tedarik zincirine sızmasını kolaylaştırdığını da vurguladı.
DSÖ tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, gelişmekte olan ülkelerdeki her 10 tıbbi üründen birinin standart dışı veya sahte olduğu, standart dışı ve sahte ilaç raporlarının yüzde 42'sinin Afrika'dan, yüzde 21'inin Amerika'dan ve yüzde 21'inin Avrupa'dan geldiği tespit edilmişti.
Hükümetlerin, ulusal makamların, düzenleyicilerin ve ürünleri üreten ve satan ilaç şirketlerinin sorunu ele almak için derhal harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Martinez, "Altyapıyı geliştirerek, lojistiği iyileştirerek ve daha iyi gözetim-izleme sistemleri uygulayarak kıta genelinde tedarik zincirlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak ilaç şirketlerinin de standart altı veya sahte tıbbi ürün vakalarını ulusal sağlık yetkililerine ve DSÖ hızlı uyarı sistemine derhal bildirerek ve kapasite geliştirmeye katkıda bulunarak yapabilecekleri çok şey var" cümlelerini vurguladı.
buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
DÜNYA
Rusya verdiği sözü tutuyor: Afrika ülkelerine karşılıksız tahıl yardımı sürüyor
20 Mart, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала