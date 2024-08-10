https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cinde-bir-cete-krematoryumdan-4000den-fazla-ceseti-caldi-1086706858.html
Çin'de bir çete krematoryumdan 4000'den fazla ceseti çaldı
Çin'de bir çete krematoryumdan 4000'den fazla ceseti çaldı
Sputnik Türkiye
Çinde bir çete 4000'den fazla ceset çaldı, yaptıkları satışlardan 53 milyon dolar kazandıkları belirlendi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T15:41+0300
2024-08-10T15:41+0300
2024-08-10T15:41+0300
dünya
çin
krematoryum
ceset
laboratuvar
kemik
diş
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/02/1059431775_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ce1bfdd7461669f1b8ebdb050cef6c33.jpg
Çin'de bir çetenin krematoryumlardan 4000'den fazla ceset çalınması üzerine soruşturulma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 75'e yakın şüpheli daha gözaltına alındı.South China Morning Post'un haberine göre, Çin'de bir çetenin 4000'den fazla ceset çalması soruşturulmasında çetenin cesetleri krematoryumlardan ve tıbbi laboratuvarlardan, kemiklerden diş greftleri üretmek için çaldığı belirlendi.Çetenin yasadışı satışlardan yaklaşık 380 milyon yuan (yaklaşık 53 milyon $) kazandığını bildirdi.Polisin 18 tondan fazla kemik ve 34.000'den fazla kemik greftine el koyduğu açıklanan bilgiler arasındayken, Çin Shanxi'deki savcılar soruşturmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cinde-yuk-gemisinde-patlama-meydana-geldi-1086682530.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/02/1059431775_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0dab0c2948857fd1531b4215e7d1b160.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin ceset çalıntı, krematoryum, çete ceset çalma
çin ceset çalıntı, krematoryum, çete ceset çalma
Çin'de bir çete krematoryumdan 4000'den fazla ceseti çaldı
Çinde bir çete 4000'den fazla ceset çaldı, yaptıkları satışlardan 53 milyon dolar kazandıkları belirlendi.
Çin'de bir çetenin krematoryumlardan 4000'den fazla ceset çalınması üzerine soruşturulma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 75'e yakın şüpheli daha gözaltına alındı.
South China Morning Post'un haberine göre, Çin'de bir çetenin 4000'den fazla ceset çalması soruşturulmasında çetenin cesetleri krematoryumlardan ve tıbbi laboratuvarlardan, kemiklerden diş greftleri üretmek için çaldığı belirlendi.
Çetenin yasadışı satışlardan yaklaşık 380 milyon yuan (yaklaşık 53 milyon $) kazandığını bildirdi.
Polisin 18 tondan fazla kemik ve 34.000'den fazla kemik greftine el koyduğu açıklanan bilgiler arasındayken, Çin Shanxi'deki savcılar soruşturmaya devam ediyor.