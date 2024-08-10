https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cinde-bir-cete-krematoryumdan-4000den-fazla-ceseti-caldi-1086706858.html

Çin'de bir çete krematoryumdan 4000'den fazla ceseti çaldı

Çin'de bir çete krematoryumdan 4000'den fazla ceseti çaldı

Sputnik Türkiye

Çinde bir çete 4000'den fazla ceset çaldı, yaptıkları satışlardan 53 milyon dolar kazandıkları belirlendi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T15:41+0300

2024-08-10T15:41+0300

2024-08-10T15:41+0300

dünya

çin

krematoryum

ceset

laboratuvar

kemik

diş

soruşturma

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Çin'de bir çetenin krematoryumlardan 4000'den fazla ceset çalınması üzerine soruşturulma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 75'e yakın şüpheli daha gözaltına alındı.South China Morning Post'un haberine göre, Çin'de bir çetenin 4000'den fazla ceset çalması soruşturulmasında çetenin cesetleri krematoryumlardan ve tıbbi laboratuvarlardan, kemiklerden diş greftleri üretmek için çaldığı belirlendi.Çetenin yasadışı satışlardan yaklaşık 380 milyon yuan (yaklaşık 53 milyon $) kazandığını bildirdi.Polisin 18 tondan fazla kemik ve 34.000'den fazla kemik greftine el koyduğu açıklanan bilgiler arasındayken, Çin Shanxi'deki savcılar soruşturmaya devam ediyor.

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