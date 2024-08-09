https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/trump-fed-kararlarinda-abd-baskaninin-soz-sahibi-olmasi-gerektigini-soyledi-1086661859.html

Trump, Fed kararlarında ABD başkanının 'söz sahibi' olması gerektiğini söyledi

Trump, Fed kararlarında ABD başkanının 'söz sahibi' olması gerektiğini söyledi

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD başkanının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında "söz sahibi" olması... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T03:22+0300

2024-08-09T03:22+0300

2024-08-09T03:22+0300

dünya

fed

fed

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

donald trump

abd

abd

jerome powell

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Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkanın en azından orada söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Donald Trump, "Bence benim durumumda, çok para kazandım, çok başarılı oldum ve birçok durumda Fed'deki insanlardan veya başkanından daha iyi bir içgüdüye sahip olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.Trump, Kasım 2017'de mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı bankanın başkanlığına aday göstermişti.Genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunan Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştirmeye başlamıştı.Trump, son olarak verdiği bir röportajda, yeniden başkan olması halinde Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vereceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/fed-baskani-powell-faiz-indiriminin-eylul-ayinda-masaya-gelebilecegini-ifade-etti-1086390389.html

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