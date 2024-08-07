https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/husiler-kizildenizde-2-abd-savas-gemisini-hedef-aldi-1086611409.html

Husiler, Kızıldeniz'de 2 ABD savaş gemisini hedef aldı

Husiler, Kızıldeniz'de 2 ABD savaş gemisini hedef aldı

Sputnik Türkiye

Pentagon Şefi Austin’in ‘Ortadoğu'daki askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz’ açıklamasına yanıtı gecikmeyen Yemen'deki İran destekli Husiler... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T22:15+0300

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Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam eden Husilerin sözcüsü Yahya Sare, yaptığı açıklamada Liberya bandıralı konteyner gemisi Contship Ono'nun Kızıldeniz'de balistik füzeler ve İHA’larla hedef alındığını aktardı. Sare, ayrıca Husi hava kuvvetlerinin ABD Donanması’na ait Cole adlı destroyeri bir dizi İHA’yla, Laboon adlı destroyeri ise bir dizi balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.ABD tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, söz konusu gemilerde saldırılar sonrası hasar veya can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.Husiler, geçtiğimiz sene kasım ayından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilere destek amacıyla Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şüphesiz ki ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir" demişti.Pentagon Şefi, Ortadoğu'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hem İsrail'in hem de Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlama konusunda hassas olduklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/iran-bmgknin-tepkisizligi-nedeniyle-israile-yanit-vermek-zorundayiz-1086607239.html

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