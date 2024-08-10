https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ak-partili-ala-14-agustosta-partiye-yeni-katilimlar-olacak-1086710398.html

AK Partili Ala: 14 Ağustos'ta partiye yeni katılımlar olacak

AK Partili Ala: 14 Ağustos'ta partiye yeni katılımlar olacak

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partinin 23'üncü kuruluş yılının, 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacağını belirterek, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T17:42+0300

2024-08-10T17:42+0300

2024-08-10T17:47+0300

türkiye

ak parti

efkan ala

kongre

iyi parti

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa ilişkin açıklamada bulundu.AK Parti'nin Türk siyasi tarihindeki önemine dikkati çeken Ala, partinin bu misyonu ve vizyonunu paylaşacak bir program hazırladıklarını söyledi.Bu kapsamda partinin kurucuları ile o günden bugüne görev yapmış olan bütün AK Parti emektarlarıyla birlikte geçen süreci ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu değerlendireceklerini belirten Ala, "Yaptıklarımızı yad edeceğiz, yapacaklarımızı gözden geçireceğiz. AK Parti olarak Türkiye'yi hedeflerine doğru daha iyi şekilde nasıl taşırız ve hedefleriyle buluştururuz? Bir araya gelip, Türkiye için AK Parti'nin ne anlam ifade ettiğini ve bundan sonrası için de neler yapabileceğimizi gözden geçireceğimiz bir kutlama günü olacaktır" şeklinde konuştu.Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini bildiren Ala, "Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler" diye konuştu.'Adı AK Parti'Efkan Ala, etkinliğin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:'AK Parti siyasetin dominant adresidir'Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." dedi.

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ak parti, efkan ala, kongre, iyi parti