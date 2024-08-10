https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/bakan-isikhan-en-dusuk-seviyede-diyerek-acikladi-408-bin-139-kadin-ise-yerlestirildi-1086703082.html

Bakan Işıkhan, 'en düşük seviyede' diyerek açıkladı: '408 bin 139 kadın işe yerleştirildi'

Bakan Işıkhan, 'en düşük seviyede' diyerek açıkladı: '408 bin 139 kadın işe yerleştirildi'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İş-Pozitif projesiyle bugüne kadar 408 bin 139 kadını işe yerleştirdiklerini, kadın işsizlik oranını ise son 10... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T12:54+0300

2024-08-10T12:54+0300

2024-08-10T12:54+0300

politika

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

kadın

istihdam

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sivas'ta ‘Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programına' katıldı.'Kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var'Işıkhan konuşmasında kadınların güç ve desteklerin ihtiyaç duyduklarını belirtip, “Geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Şu bir gerçek ki; tarihimizdeki şanlı zaferlerimiz, büyük başarılarımız kadınların, büyük fedakârlıkları sayesinde gerçekleşmiştir. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz” dedi.'408 bin 138 kadın işe yerleştirildi'Işıkhan yürüttükleri proje ile 408 bin 138 kadını işe yerleştirdiklerini belirtip, “Şubat ayında Bakanlık olarak, Türkiye'nin emektar kadınları adına önemli bir projeyi hayat geçirdik. İş Pozitif Kadın İstihdamı Projemizin açılışını Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Projeyi tüm kadınlara duyurmak üzere yedi bölgemizin tamamını kapsayacak şekilde il il gezip anlattık. İş Pozitif'i, genel manada baktığımız zaman; ‘iş arayan ile işverenin çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi' olarak tanımlayabiliriz. Proje kapsamında, 10 Bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, bir bilgi ve iletişim sistemi kurduk. İş-Pozitif projemizle bugüne kadar 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık. Kadınların geleceğine yapılan yatırımın; milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz” dedi.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, kadın, istihdam