https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/brezilyada-yolcu-ucagi-dustu-1086690788.html

Brezilya'da yolcu uçağı düştü

Brezilya'da yolcu uçağı düştü

Sputnik Türkiye

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan ATR-72 model Parana'daki Cascavel'den Sao Paulo'daki Guarulhos'a giderken düştü. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T21:12+0300

2024-08-09T21:12+0300

2024-08-09T21:37+0300

multimedya

brezilya

sao paulo

uçak

uçak kazası

luiz inacio lula da silva

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Düşen uçaktaki mürettebattan herhangi bir sorunla ilgili yardım mesajı alınmadığı belirtilirken olay yerinde Sao Paulo itfaiye birimlerinden yedi ekibin bulunduğu bilgisi verildi.Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uçakta kaç kişinin olduğuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.Devlet Başkanı Lula'dan ilk açıklamaBrezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sao Paulo'da yaletinde 62 kişinin bulunduğu uçağın düştüğünü doğruladı.Tamandare fırkateyninin denize indirilmesi sırasında yaptığı konuşmada Lula, şu cümleleri kaydetti:ATR 72 hakkındaATR 72 model uçağın faaliyete geçmesinden bu yana, 12'si 400'den fazla ölümle sonuçlanan kazalar olmak üzere (9 Ağustos kazası hariç) bu tipte toplam 29 uçak kaybedildiği bilgisi verildi.

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