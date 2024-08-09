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Brezilya'da yolcu uçağı düştü
Brezilya'da yolcu uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan ATR-72 model Parana'daki Cascavel'den Sao Paulo'daki Guarulhos'a giderken düştü. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T21:12+0300
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uçak
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Düşen uçaktaki mürettebattan herhangi bir sorunla ilgili yardım mesajı alınmadığı belirtilirken olay yerinde Sao Paulo itfaiye birimlerinden yedi ekibin bulunduğu bilgisi verildi.Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uçakta kaç kişinin olduğuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.Devlet Başkanı Lula'dan ilk açıklamaBrezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sao Paulo'da yaletinde 62 kişinin bulunduğu uçağın düştüğünü doğruladı.Tamandare fırkateyninin denize indirilmesi sırasında yaptığı konuşmada Lula, şu cümleleri kaydetti:ATR 72 hakkındaATR 72 model uçağın faaliyete geçmesinden bu yana, 12'si 400'den fazla ölümle sonuçlanan kazalar olmak üzere (9 Ağustos kazası hariç) bu tipte toplam 29 uçak kaybedildiği bilgisi verildi.
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brezilya uçak, brezilya uçak kazası, brezilya uçak düştü, atr 72
brezilya uçak, brezilya uçak kazası, brezilya uçak düştü, atr 72

Brezilya'da yolcu uçağı düştü

21:12 09.08.2024 (güncellendi: 21:37 09.08.2024)
Ambulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan ATR-72 model Parana'daki Cascavel'den Sao Paulo'daki Guarulhos'a giderken düştü.
Düşen uçaktaki mürettebattan herhangi bir sorunla ilgili yardım mesajı alınmadığı belirtilirken olay yerinde Sao Paulo itfaiye birimlerinden yedi ekibin bulunduğu bilgisi verildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uçakta kaç kişinin olduğuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.

Devlet Başkanı Lula'dan ilk açıklama

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sao Paulo'da yaletinde 62 kişinin bulunduğu uçağın düştüğünü doğruladı.
Tamandare fırkateyninin denize indirilmesi sırasında yaptığı konuşmada Lula, şu cümleleri kaydetti:

Herkesin bir dakikalık saygı duruşu için ayağa kalkmasını istiyorum. Zira Sao Paulo'nun Vinhedo şehrinde bir uçak düştü ve görünen o ki hepsi öldü. Sizden kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmanızı rica ediyorum.

ATR 72 hakkında

ATR 72, orta mesafeli uçuşlar için çift motorlu dar gövdeli bir turboprop yolcu uçağıdır.
Fransız-İtalyan şirketi ATR (Avions de Transport Regional) tarafından 1980'lerin ortalarında ATR 42 bölgesel uçağı temel alınarak geliştirildi.
İlk uçuş 27 Ekim 1988 tarihinde yapıldı.
Kapasitesi standart konfigürasyonda 72 yolcu olan ATR 72'de, mürettebat da 4 kişiden oluşuyor.
Maksimum kalkış ağırlığı 23 ton.
Toplam bin 170 adet ATR 72 üretildi.
ATR 72 model uçağın faaliyete geçmesinden bu yana, 12'si 400'den fazla ölümle sonuçlanan kazalar olmak üzere (9 Ağustos kazası hariç) bu tipte toplam 29 uçak kaybedildiği bilgisi verildi.
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