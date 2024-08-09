https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yurt-disina-cikacaklar-icin-yeni-harc-tutari-uyarisi-12-agustostan-once-yatirilabilecek-1086674539.html
Yurt dışına çıkacaklar için yeni harç tutarı uyarısı: 12 Ağustos'tan önce yatırılabilecek
Yurt dışına çıkacaklar için yeni harç tutarı uyarısı: 12 Ağustos'tan önce yatırılabilecek
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:35+0300
2024-08-09T12:35+0300
2024-08-09T12:35+0300
ekonomi
yurt dışı
yurt dışı seyahati
yurt dışı çıkışı
yurt dışı çıkış harcı
ekonomi
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GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak kişilere ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.12 Ağustos beklenmeden ödenebilecekSöz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yurt-disi-cikis-harci-3-bin-tlye-mi-cikiyor--1085037040.html
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yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, ekonomi
yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, ekonomi
Yurt dışına çıkacaklar için yeni harç tutarı uyarısı: 12 Ağustos'tan önce yatırılabilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce yatırılmasına imkan sağladı.
GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak kişilere ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.
12 Ağustos beklenmeden ödenebilecek
Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."