https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yurt-disina-cikacaklar-icin-yeni-harc-tutari-uyarisi-12-agustostan-once-yatirilabilecek-1086674539.html

Yurt dışına çıkacaklar için yeni harç tutarı uyarısı: 12 Ağustos'tan önce yatırılabilecek

Yurt dışına çıkacaklar için yeni harç tutarı uyarısı: 12 Ağustos'tan önce yatırılabilecek

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T12:35+0300

2024-08-09T12:35+0300

2024-08-09T12:35+0300

ekonomi

yurt dışı

yurt dışı seyahati

yurt dışı çıkışı

yurt dışı çıkış harcı

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085897873_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_115b8f898f7b655ee0db456826037eaa.jpg

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak kişilere ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.12 Ağustos beklenmeden ödenebilecekSöz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yurt-disi-cikis-harci-3-bin-tlye-mi-cikiyor--1085037040.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, ekonomi