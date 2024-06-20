https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yurt-disi-cikis-harci-3-bin-tlye-mi-cikiyor--1085037040.html
Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkıyor?
Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkıyor?
Sputnik Türkiye
Yurt dışı çıkış harcın 1500 TL'ye çıkarılması gündemdeki yerini korurken söz konusu zammın 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin GİB'in önerisi paylaşıldı... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T13:38+0300
2024-06-20T13:38+0300
2024-06-20T13:38+0300
ekonomi
yurt dışı çıkışı
yurt dışı çıkış harcı
türkiye
gelir idaresi başkanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulması planlanan vergi paketinde, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL'ye yükseltilmesi gündeme geldi. Yeni vergi paketinde yer alması beklenen zamlı yurt dışı çıkış harcı için dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metni paylaşıldı. Bu sunuma göre, yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olacağı iddiası gündeme getirildi.Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı olacak?Sunumda, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi. Sunumda "önerilen düzenleme" ara başlığı altında "Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3 bin TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.'Sunum eski tarihli'Söz konusu sunumun eski bir tarihe dayandığı ortaya çıktı. Dünya gazetesinin haberine göre son taslakta, yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL’ye çıkartılması, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gelir-idaresi-baskanligindan-yurt-disina-cikis-harci-aciklamasi-1084882734.html
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yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? ,yurt dışı çıkış harcı,yurt dışı çıkış harcı ne kadar
yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? ,yurt dışı çıkış harcı,yurt dışı çıkış harcı ne kadar
Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkıyor?
Yurt dışı çıkış harcın 1500 TL'ye çıkarılması gündemdeki yerini korurken söz konusu zammın 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin GİB'in önerisi paylaşıldı. Ancak söz konusu sunumun eski olduğu ortaya çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulması planlanan vergi paketinde, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL'ye yükseltilmesi gündeme geldi. Yeni vergi paketinde yer alması beklenen zamlı yurt dışı çıkış harcı için dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metni paylaşıldı. Bu sunuma göre, yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olacağı iddiası gündeme getirildi.
Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı olacak?
Sunumda, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi. Sunumda "önerilen düzenleme" ara başlığı altında "Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3 bin TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu sunumun eski bir tarihe dayandığı ortaya çıktı. Dünya gazetesinin haberine göre son taslakta, yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL’ye çıkartılması, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörülüyor.