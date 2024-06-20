https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yurt-disi-cikis-harci-3-bin-tlye-mi-cikiyor--1085037040.html

Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkıyor?

Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkıyor?

Sputnik Türkiye

Yurt dışı çıkış harcın 1500 TL'ye çıkarılması gündemdeki yerini korurken söz konusu zammın 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin GİB'in önerisi paylaşıldı... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T13:38+0300

2024-06-20T13:38+0300

2024-06-20T13:38+0300

ekonomi

yurt dışı çıkışı

yurt dışı çıkış harcı

türkiye

gelir idaresi başkanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulması planlanan vergi paketinde, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL'ye yükseltilmesi gündeme geldi. Yeni vergi paketinde yer alması beklenen zamlı yurt dışı çıkış harcı için dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metni paylaşıldı. Bu sunuma göre, yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olacağı iddiası gündeme getirildi.Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı olacak?Sunumda, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi. Sunumda "önerilen düzenleme" ara başlığı altında "Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3 bin TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.'Sunum eski tarihli'Söz konusu sunumun eski bir tarihe dayandığı ortaya çıktı. Dünya gazetesinin haberine göre son taslakta, yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL’ye çıkartılması, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gelir-idaresi-baskanligindan-yurt-disina-cikis-harci-aciklamasi-1084882734.html

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