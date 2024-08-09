https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yunanistana-kacmaya-calisan-pkk-suphelisi-yakalandi-1086672253.html
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Sputnik Türkiye
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi, yasaklı bölgede düzenlenen operasyonla tutuklandı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:04+0300
2024-08-09T12:04+0300
2024-08-09T12:04+0300
türkiye
terörizm
terör örgütü
pkk
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Dün, güvenlik güçleri tarafından Edirne'de, 1. derece askeri yasaklı bölgede düzenlenen operasyonda, terör örgütü zanlısı A.C, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.C, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınarak tutuklanmasına karar verilen zanlı, cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/firari-feto-mensubu-eski-ardahan-cumhuriyet-bassavcisi-yakalandi-1086667983.html
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pkk, terörist, yunanistana kaçmaya çalışan, yakalandı
pkk, terörist, yunanistana kaçmaya çalışan, yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi, yasaklı bölgede düzenlenen operasyonla tutuklandı.
Dün, güvenlik güçleri tarafından Edirne'de, 1. derece askeri yasaklı bölgede düzenlenen operasyonda, terör örgütü zanlısı A.C, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.C, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınarak tutuklanmasına karar verilen zanlı, cezaevine gönderildi.