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Meteoroloji'den pek çok şehre 'çok kuvvetli' geliyor uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağmur kapıda
Meteoroloji'den pek çok şehre 'çok kuvvetli' geliyor uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağmur kapıda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ağustos hava durumu raporuna göre, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T07:47+0300
2024-08-09T07:47+0300
yaşam
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul, Kocaeli, Ankara, Antalya ve Trabzon gibi birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kuzey ve iç kesimlerle Akdeniz’in iç bölgelerinde yağışların etkili olacağı belirtiliyor.İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Afyon, Denizli, Adana, Isparta, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Artvin, Kars ve Ardahan da sağanak yağışın etkisi altında kalacak iller arasında yer alıyor. Yağışların yerel olarak kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerinde ise güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYON °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 40°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı bulutluKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 32°CParçalı bulutluSİNOP °C, 31°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKARS °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji'den pek çok şehre 'çok kuvvetli' geliyor uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağmur kapıda

07:47 09.08.2024
© AAsağanak yağmur, kar
sağanak yağmur, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ağustos hava durumu raporuna göre, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul, Kocaeli, Ankara, Antalya ve Trabzon gibi birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kuzey ve iç kesimlerle Akdeniz’in iç bölgelerinde yağışların etkili olacağı belirtiliyor.
İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Afyon, Denizli, Adana, Isparta, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Artvin, Kars ve Ardahan da sağanak yağışın etkisi altında kalacak iller arasında yer alıyor. Yağışların yerel olarak kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerinde ise güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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