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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-saldirilarini-siklastiriyor-rus-gucler-75-iha-ve-7-insansiz-hucumbotu-vurdu-1086666094.html
Ukrayna'dan 75 İHA ve 7 insansız hücumbotla saldırı girişimi: 'Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu'
Ukrayna'dan 75 İHA ve 7 insansız hücumbotla saldırı girişimi: 'Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu'
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rus topraklarına saldırmak için fırlattığı 75 İHA ve 7 insansız hücumbotun imha edildiğini duyurdu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T09:32+0300
2024-08-09T10:16+0300
ukrayna krizi
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Çatışmaların başından bu yana muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukraynalı güçler, gece saatlerinde Rusya'daki hedeflere 75 İHA ve 7 insansız hücumbotla saldırı girişiminde bulundu.Rus savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 26, Lipetsk Bölgesi'nde 19, Kursk Bölgesi'nde 7, Bryansk Bölgesi'nde 5, Voronej Bölgesi'nde 4, Orlov Bölgesi'nde 1, Kırım'da 5 ve Karadeniz havzasında 5 İHA'yı etkisiz hale getirdi.Kırım'ı vurmak üzere fırlatılan 7 insansız hücumbot da Rus savunma sistemleri tarafından vuruldu.'4 İHA Şebekino kentindeki bir apartmana isabet etti'Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna'ya ait 4 İHA'nın Şebekino kentindeki çok katlı bir apartmana isabet ettiğini ve yangın çıktığını aktararak olayda yaralıların olmadığını bildirdi.'Lipetsk Bölgesi'nde eğlence etkinlikleri iptal edildi'Rusya'nın Lipetsk Bölgesi'nde de yine İHA saldırısı sonucu siviller zarar gördü.Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamonov, İHA saldırısı sonucu 9 kişinin yaralandığını bildirerek, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bölgede eğlence etkinliklerini iptal etme kararı aldıklarını belirtti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/pentagon-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisi-abdnin-politikasiyla-uyumlu-1086658183.html
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Ukrayna'dan 75 İHA ve 7 insansız hücumbotla saldırı girişimi: 'Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu'

09:32 09.08.2024 (güncellendi: 10:16 09.08.2024)
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В России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Press service of the Russian Defence Ministry
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rus topraklarına saldırmak için fırlattığı 75 İHA ve 7 insansız hücumbotun imha edildiğini duyurdu.
Çatışmaların başından bu yana muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukraynalı güçler, gece saatlerinde Rusya'daki hedeflere 75 İHA ve 7 insansız hücumbotla saldırı girişiminde bulundu.

Rus savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 26, Lipetsk Bölgesi'nde 19, Kursk Bölgesi'nde 7, Bryansk Bölgesi'nde 5, Voronej Bölgesi'nde 4, Orlov Bölgesi'nde 1, Kırım'da 5 ve Karadeniz havzasında 5 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Kırım'ı vurmak üzere fırlatılan 7 insansız hücumbot da Rus savunma sistemleri tarafından vuruldu.

'4 İHA Şebekino kentindeki bir apartmana isabet etti'

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna'ya ait 4 İHA'nın Şebekino kentindeki çok katlı bir apartmana isabet ettiğini ve yangın çıktığını aktararak olayda yaralıların olmadığını bildirdi.

'Lipetsk Bölgesi'nde eğlence etkinlikleri iptal edildi'

Rusya'nın Lipetsk Bölgesi'nde de yine İHA saldırısı sonucu siviller zarar gördü.

Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamonov, İHA saldırısı sonucu 9 kişinin yaralandığını bildirerek, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bölgede eğlence etkinliklerini iptal etme kararı aldıklarını belirtti.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
Ukrayna krizi
Pentagon: Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı ABD'nin politikasıyla uyumlu
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