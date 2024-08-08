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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/pentagon-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisi-abdnin-politikasiyla-uyumlu-1086658183.html
Pentagon: Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı ABD'nin politikasıyla uyumlu
Pentagon: Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı ABD'nin politikasıyla uyumlu
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun Rus bölgesi Kursk’ta sivillerin ölümüne yol açan terör saldırısını haklı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T23:04+0300
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Gazeteciler için düzenlenen olağan brifingde, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde düzenlediği saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Singh, “Bu (Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı) bizim politikamızla uyumludur. Başından beri Ukrayna'yı sınır ötesinden gelen saldırılara karşı kendilerini savunmaları ve gerektiğinde misilleme yapmaları için destekledik. Saldırılara karşı kendilerini savunmak için tedbirler alıyorlar ve bu da ABD'nin politikasıyla uyumlu” ifadelerini kullandı.Açıklamasını, "Rus topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırıları desteklemiyoruz” diye sürdüren Singh, Washington'un Kiev'in bu eylemleri nedeniyle Moskova ile gerilimin daha da tırmanmasını beklemediğini de vurgularken, “Nihayetinde Ukrayna kendi egemen toprakları için savaşıyor. Ukrayna egemen topraklarını geri almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve Kursk bölgesinde gördüğümüz de tam olarak budur” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya, Kiev'in talep ettiği silah ve askeri teçhizatı sağlamaya devam etme niyetini yineleyen Pentagon Sözcü Yardımcısı, bunun da hiçbir şekilde tırmandırıcı bir eylem olduğuna inanmadıklarını, Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmak için yapması gerekeni yaptığını sözlerine ekledi.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin planları hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ukraynanin-kursk-saldirisinda-ilginc-detay-nato-komutani-ile-temasa-gecmis-1086647665.html
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kursk, kursk saldırıları, kursk bölgesi

Pentagon: Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı ABD'nin politikasıyla uyumlu

23:04 08.08.2024 (güncellendi: 23:07 08.08.2024)
© AP Photo / Susan WalshABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun Rus bölgesi Kursk’ta sivillerin ölümüne yol açan terör saldırısını haklı göstermeye çalışarak Kiev rejiminin eylemlerinin 'ABD'nin politikasıyla uyumlu' olduğunu söyledi.
Gazeteciler için düzenlenen olağan brifingde, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde düzenlediği saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Singh,Bu (Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı) bizim politikamızla uyumludur. Başından beri Ukrayna'yı sınır ötesinden gelen saldırılara karşı kendilerini savunmaları ve gerektiğinde misilleme yapmaları için destekledik. Saldırılara karşı kendilerini savunmak için tedbirler alıyorlar ve bu da ABD'nin politikasıyla uyumlu” ifadelerini kullandı.
Açıklamasını, "Rus topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırıları desteklemiyoruz” diye sürdüren Singh, Washington'un Kiev'in bu eylemleri nedeniyle Moskova ile gerilimin daha da tırmanmasını beklemediğini de vurgularken, “Nihayetinde Ukrayna kendi egemen toprakları için savaşıyor. Ukrayna egemen topraklarını geri almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve Kursk bölgesinde gördüğümüz de tam olarak budur” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya, Kiev'in talep ettiği silah ve askeri teçhizatı sağlamaya devam etme niyetini yineleyen Pentagon Sözcü Yardımcısı, bunun da hiçbir şekilde tırmandırıcı bir eylem olduğuna inanmadıklarını, Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmak için yapması gerekeni yaptığını sözlerine ekledi.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin planları hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını savunmuştu.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Christopher Cavoli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna’nın Kursk saldırısında ilginç detay: NATO komutanı ile temasa geçmiş
19:07
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