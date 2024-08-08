https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/pentagon-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisi-abdnin-politikasiyla-uyumlu-1086658183.html

Pentagon: Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı ABD'nin politikasıyla uyumlu

Pentagon: Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı ABD'nin politikasıyla uyumlu

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun Rus bölgesi Kursk’ta sivillerin ölümüne yol açan terör saldırısını haklı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T23:04+0300

2024-08-08T23:04+0300

2024-08-08T23:07+0300

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Gazeteciler için düzenlenen olağan brifingde, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde düzenlediği saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Singh, “Bu (Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı) bizim politikamızla uyumludur. Başından beri Ukrayna'yı sınır ötesinden gelen saldırılara karşı kendilerini savunmaları ve gerektiğinde misilleme yapmaları için destekledik. Saldırılara karşı kendilerini savunmak için tedbirler alıyorlar ve bu da ABD'nin politikasıyla uyumlu” ifadelerini kullandı.Açıklamasını, "Rus topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırıları desteklemiyoruz” diye sürdüren Singh, Washington'un Kiev'in bu eylemleri nedeniyle Moskova ile gerilimin daha da tırmanmasını beklemediğini de vurgularken, “Nihayetinde Ukrayna kendi egemen toprakları için savaşıyor. Ukrayna egemen topraklarını geri almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve Kursk bölgesinde gördüğümüz de tam olarak budur” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya, Kiev'in talep ettiği silah ve askeri teçhizatı sağlamaya devam etme niyetini yineleyen Pentagon Sözcü Yardımcısı, bunun da hiçbir şekilde tırmandırıcı bir eylem olduğuna inanmadıklarını, Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmak için yapması gerekeni yaptığını sözlerine ekledi.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin planları hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ukraynanin-kursk-saldirisinda-ilginc-detay-nato-komutani-ile-temasa-gecmis-1086647665.html

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