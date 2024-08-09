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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-ordusunun-kursktaki-kaybi-1000e-yaklasti-bolgede-federal-duzeyde-acil-durum-ilan-edildi-1086678937.html
Ukrayna ordusunun Kursk'taki kaybı 1000'e yaklaştı, bölgede 'federal düzeyde acil durum' ilan edildi
Ukrayna ordusunun Kursk'taki kaybı 1000'e yaklaştı, bölgede 'federal düzeyde acil durum' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'nde 945 düşman askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Rusya Acil Durumlar... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:24+0300
2024-08-09T14:24+0300
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Kursk Bölgesi'ndeki son durum hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, çatışmaların başladığı 6 Ağustos'tan bu yana öldürülen düşman askeri sayısının 280'i son 24 saat içinde olmak üzere 945'e yükseldiğini belirtti.Bakanlık, 102 askeri teçhizatın da imha edildiğini bildirirken Ukraynalı güçlerin ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonun sürdüğünün altını çizdi.Bakanlık, "Tsentr (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı birlikler ve çatışma bölgesine gelen takviye güçler, Kursk yönünde uçaklar ve topçular ile düşmanın ilerleme girişimlerini engelledi. Ukrayna ordusu son günde 280'den fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybetti" ifadelerini kullandı.'Federal düzeyde acil durum ilan edildi' Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle Kursk Bölgesi'ndeki durumun 'federal düzeyde acil durum' seviyesine yükseltildiği belirtildi.Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun 'zor' olduğunu söyledi.4 sivilin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bölgede, yüzlerce sivilin tahliye süreci devam ediyor. Tahliye olanlar için oluşturulan 20'den fazla geçici konaklama merkezine, ülkenin çeşitli bölgelerinden insani yardım sağlanıyor.Federal düzeyde acil durum ilan edilen bölgelerde yaralılara bir kereye mahsus olmak üzere 15 bin ruble, birincil öneme sahip mülkün kısmi kaybı halinde 75 bin ruble, mülkün tümüyle kaybı halindeyse 150 bin ruble ödeme yapılıyor.Hayatını kaybedenlerin ailelerine 1.5 milyon ruble ödenirken sağlığı orta veya ağır düzeyde zarar görenlere 600 bin ruble, hafif düzeydekilere de 300 bin ruble ödeniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/iran-devrim-muhafizlarindan-gozdagi-yuksek-patlayici-basliklara-sahip-yeni-fuzeler-teslim-alindi-1086676387.html
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Ukrayna ordusunun Kursk'taki kaybı 1000'e yaklaştı, bölgede 'federal düzeyde acil durum' ilan edildi

14:24 09.08.2024
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısı
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'nde 945 düşman askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da bölgede 'federal düzeyde acil durum' ilan etti.
Kursk Bölgesi'ndeki son durum hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, çatışmaların başladığı 6 Ağustos'tan bu yana öldürülen düşman askeri sayısının 280'i son 24 saat içinde olmak üzere 945'e yükseldiğini belirtti.

Bakanlık, 102 askeri teçhizatın da imha edildiğini bildirirken Ukraynalı güçlerin ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonun sürdüğünün altını çizdi.

Bakanlık, "Tsentr (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı birlikler ve çatışma bölgesine gelen takviye güçler, Kursk yönünde uçaklar ve topçular ile düşmanın ilerleme girişimlerini engelledi. Ukrayna ordusu son günde 280'den fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybetti" ifadelerini kullandı.

'Federal düzeyde acil durum ilan edildi'

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle Kursk Bölgesi'ndeki durumun 'federal düzeyde acil durum' seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun 'zor' olduğunu söyledi.

4 sivilin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bölgede, yüzlerce sivilin tahliye süreci devam ediyor.

Tahliye olanlar için oluşturulan 20'den fazla geçici konaklama merkezine, ülkenin çeşitli bölgelerinden insani yardım sağlanıyor.

Federal düzeyde acil durum ilan edilen bölgelerde yaralılara bir kereye mahsus olmak üzere 15 bin ruble, birincil öneme sahip mülkün kısmi kaybı halinde 75 bin ruble, mülkün tümüyle kaybı halindeyse 150 bin ruble ödeme yapılıyor.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine 1.5 milyon ruble ödenirken sağlığı orta veya ağır düzeyde zarar görenlere 600 bin ruble, hafif düzeydekilere de 300 bin ruble ödeniyor.
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