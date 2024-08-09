'Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki saldırılarında Gürcü paralı askerler de yer alıyor'
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
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Ukrayna ordusunun Rusya sınırındaki Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda Gürcü paralı askerlerin de yer aldığı belirtildi.
ABD'nin önde gelen savunma portallarından The War Zone, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili bilgi sahibi bir kaynağına dayandırdığı haberde, sınır bölgesindeki sabotaj ve saldırı girişimlerine yaklaşık 120 Gürcü paralı askerin katıldığını yazdı.
Kaynak, söz konusu paralı askerlerin Gürcü Ulusal Lejyonu'ndan olduğunu kaydetti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gürcü Ulusal Lejyonu'nun 2014 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin yönetiminde kurulduğunu açıklamıştı.
6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu, sınırdaki çatışmalarda dün itibarıyla 660 asker ile 82 askeri teçhizat kaybetti.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
Kaynak, söz konusu paralı askerlerin Gürcü Ulusal Lejyonu'ndan olduğunu kaydetti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gürcü Ulusal Lejyonu'nun 2014 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin yönetiminde kurulduğunu açıklamıştı.
6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu, sınırdaki çatışmalarda dün itibarıyla 660 asker ile 82 askeri teçhizat kaybetti.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.