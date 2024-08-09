'Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki saldırılarında Gürcü paralı askerler de yer alıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
12:05
83 dk
HABER MASASI
İnsanlar en çok hangi sosyal medya platformlarında zaman geçiriyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasının etkileri neler olacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Haniye suikasti: İran ne yapacak?
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Instagram'ın kirli geçmişi: Myanmar'dan Azov'a
16:11
4 dk
SESLİ HABER
Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
16:24
4 dk
SESLİ HABER
İsrail: Savaşa dönüşebilir
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Roblox neden kapatıldı? Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi
16:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
Kira kontratlarında yeni dönem
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Devlet okullarında bağış zorlaması: ‘Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır’
17:26
2 dk
SESLİ HABER
Mariupol'de Ukrayna'ya ait gizli belgeler bulundu
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Husiler, 2 ABD savaş gemisini vurdu
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın yardımcısı: Avrupa'yı savunmak zorunda değiliz
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Putin ve To Lam’dan stratejik ortaklık adımı
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Taylor Swift konserleri iptal edildi: IŞİD tehlikesi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan Maduro görüşmesi gerçekleşti
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar İstanbul'da yaygınlaşan tehlikeye karşı uyardı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Ünal: Türkiye, ABD yaptırımından kurtulmak için bunu yapmalı
19:39
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçının evinde arama: Nedeni Sputnik demeçleri mi?
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
22:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Özel okullar boş kaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Esma Er
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-saldirilarinda-gurcu-parali-askerler-de-yer-aliyor-1086669180.html
'Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki saldırılarında Gürcü paralı askerler de yer alıyor'
'Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki saldırılarında Gürcü paralı askerler de yer alıyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya sınırındaki Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda Gürcü paralı askerlerin de yer aldığı belirtildi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T11:04+0300
2024-08-09T11:04+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
kursk
kursk bölgesi
sabotaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086668757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c0d9724059941974c3b6cc38c22f8f3.jpg
ABD'nin önde gelen savunma portallarından The War Zone, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili bilgi sahibi bir kaynağına dayandırdığı haberde, sınır bölgesindeki sabotaj ve saldırı girişimlerine yaklaşık 120 Gürcü paralı askerin katıldığını yazdı.Kaynak, söz konusu paralı askerlerin Gürcü Ulusal Lejyonu'ndan olduğunu kaydetti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gürcü Ulusal Lejyonu'nun 2014 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin yönetiminde kurulduğunu açıklamıştı.6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu, sınırdaki çatışmalarda dün itibarıyla 660 asker ile 82 askeri teçhizat kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-savunma-bakani-austin-israilli-mevkidasini-aradi-f-22ler-bolgeye-ulasti-destegimiz-surecek-1086667083.html
rusya
ukrayna
kursk
kursk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086668757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10cdf3acbcd23699de54a1b01e0a6d78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, sabotaj, saldırı, saldırı girişimi, gürcü, paralı asker, gürcü ulusal lejyonu, rusya soruşturma komitesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, sabotaj, saldırı, saldırı girişimi, gürcü, paralı asker, gürcü ulusal lejyonu, rusya soruşturma komitesi

'Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki saldırılarında Gürcü paralı askerler de yer alıyor'

11:04 09.08.2024
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото
Украинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya sınırındaki Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda Gürcü paralı askerlerin de yer aldığı belirtildi.
ABD'nin önde gelen savunma portallarından The War Zone, Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili bilgi sahibi bir kaynağına dayandırdığı haberde, sınır bölgesindeki sabotaj ve saldırı girişimlerine yaklaşık 120 Gürcü paralı askerin katıldığını yazdı.

Kaynak, söz konusu paralı askerlerin Gürcü Ulusal Lejyonu'ndan olduğunu kaydetti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gürcü Ulusal Lejyonu'nun 2014 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin yönetiminde kurulduğunu açıklamıştı.

6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu, sınırdaki çatışmalarda dün itibarıyla 660 asker ile 82 askeri teçhizat kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını aradı: 'F-22'ler bölgeye ulaştı, desteğimiz sürecek'
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала