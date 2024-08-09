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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-savunma-bakani-austin-israilli-mevkidasini-aradi-f-22ler-bolgeye-ulasti-destegimiz-surecek-1086667083.html
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını aradı: 'F-22'ler bölgeye ulaştı, desteğimiz sürecek'
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını aradı: 'F-22'ler bölgeye ulaştı, desteğimiz sürecek'
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastin ardından İran'ın İsrail'i vuracağı endişesiyle Tel Aviv'e desteğini artırmak Ortadoğu'ya... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T10:02+0300
2024-08-09T10:27+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
lloyd austin
israil
israil savunma bakanlığı
yoav gallant
yoav galant
f-22
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini bildirdi.Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını belirtti.ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Ortadoğu'ya ulaştığının altını çizen Austin, uçakların, ülkesinin İsrail'i savunma ve bölgedeki ABD güçlerini koruma çabasını temsil ettiğini vurguladı.'Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım'Austin, ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini kaydederek, "Görüşmede ayrıca, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım" ifadesini kullandı.Austin ve Gallant, yine bu hafta yaptıkları bir başka telefon görüşmesinde, 'İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler' ve Ortadoğu'da son günlerde yaşanan gelişmeleri istişare etmişti. İkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirmişti.Beyaz Saray yetkilisi: Bölgeye dehşet sayıda askeri güç gönderdikBeyaz Saray'da ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması üzerine bölgeye 'dehşet sayıda askeri güç' gönderdiklerini belirtti.Yetkili, ABD yönetiminin tüm olası tırmanma senaryolarına hazır olmak istediğinin altını çizdi.ABD ordusu, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları göndermiştiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığı bildirilmişti.Açıklamada, F-22 Raptor savaş uçaklarının 'İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla' bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edilmişti.Bölgeye kaç adet F-22 savaş uçağının geldiği, hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını aradı: 'F-22'ler bölgeye ulaştı, desteğimiz sürecek'

10:02 09.08.2024 (güncellendi: 10:27 09.08.2024)
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastin ardından İran'ın İsrail'i vuracağı endişesiyle Tel Aviv'e desteğini artırmak Ortadoğu'ya takviye güç gönderen ABD, İsrail'in savunmasını güçlendirmek için çabalarını sürdürecek.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini bildirdi.

Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını belirtti.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Ortadoğu'ya ulaştığının altını çizen Austin, uçakların, ülkesinin İsrail'i savunma ve bölgedeki ABD güçlerini koruma çabasını temsil ettiğini vurguladı.

'Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım'

Austin, ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini kaydederek, "Görüşmede ayrıca, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım" ifadesini kullandı.

Austin ve Gallant, yine bu hafta yaptıkları bir başka telefon görüşmesinde, 'İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler' ve Ortadoğu'da son günlerde yaşanan gelişmeleri istişare etmişti. İkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirmişti.

Beyaz Saray yetkilisi: Bölgeye dehşet sayıda askeri güç gönderdik

Beyaz Saray'da ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması üzerine bölgeye 'dehşet sayıda askeri güç' gönderdiklerini belirtti.

Yetkili, ABD yönetiminin tüm olası tırmanma senaryolarına hazır olmak istediğinin altını çizdi.

ABD ordusu, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları göndermişti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığı bildirilmişti.

Açıklamada, F-22 Raptor savaş uçaklarının 'İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla' bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edilmişti.

Bölgeye kaç adet F-22 savaş uçağının geldiği, hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
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