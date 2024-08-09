https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-savunma-bakani-austin-israilli-mevkidasini-aradi-f-22ler-bolgeye-ulasti-destegimiz-surecek-1086667083.html

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını aradı: 'F-22'ler bölgeye ulaştı, desteğimiz sürecek'

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını aradı: 'F-22'ler bölgeye ulaştı, desteğimiz sürecek'

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastin ardından İran'ın İsrail'i vuracağı endişesiyle Tel Aviv'e desteğini artırmak Ortadoğu'ya... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T10:02+0300

2024-08-09T10:02+0300

2024-08-09T10:27+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

lloyd austin

israil

israil savunma bakanlığı

yoav gallant

yoav galant

f-22

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini bildirdi.Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını belirtti.ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Ortadoğu'ya ulaştığının altını çizen Austin, uçakların, ülkesinin İsrail'i savunma ve bölgedeki ABD güçlerini koruma çabasını temsil ettiğini vurguladı.'Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım'Austin, ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini kaydederek, "Görüşmede ayrıca, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım" ifadesini kullandı.Austin ve Gallant, yine bu hafta yaptıkları bir başka telefon görüşmesinde, 'İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler' ve Ortadoğu'da son günlerde yaşanan gelişmeleri istişare etmişti. İkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirmişti.Beyaz Saray yetkilisi: Bölgeye dehşet sayıda askeri güç gönderdikBeyaz Saray'da ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması üzerine bölgeye 'dehşet sayıda askeri güç' gönderdiklerini belirtti.Yetkili, ABD yönetiminin tüm olası tırmanma senaryolarına hazır olmak istediğinin altını çizdi.ABD ordusu, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları göndermiştiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığı bildirilmişti.Açıklamada, F-22 Raptor savaş uçaklarının 'İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla' bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edilmişti.Bölgeye kaç adet F-22 savaş uçağının geldiği, hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-saldirilarini-siklastiriyor-rus-gucler-75-iha-ve-7-insansiz-hucumbotu-vurdu-1086666094.html

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