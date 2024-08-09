https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/turkiyenin-en-buyuk-muzik-birlikleri-telif-sorunlari-icin-ortak-hareket-edecek-1086661692.html

Türkiye'nin en büyük müzik birlikleri, telif sorunları için ortak hareket edecek

Türkiye'nin en büyük müzik birlikleri, telif sorunları için ortak hareket edecek

Sputnik Türkiye

MESAM, MSG ve MÜYAP, sektörün sorunları için ortak bir irade oluşturduklarını, en kısa zamanda bir üst örgütlenme yaratmak için çalışmalara başladıklarını... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T03:18+0300

2024-08-09T03:18+0300

2024-08-09T03:19+0300

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Türkiye'nin en büyük müzik birlikleri Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP), sektörün köklü sorunlarının çözümü konusunda birlikte hareket etme kararı aldı.Birliklerden yapılan açıklamaya göre MESAM, MSG ve MÜYAP, sektörün sorunları için ortak bir irade oluşturduklarını, en kısa zamanda bir üst örgütlenme yaratmak için çalışmalara başladıklarını kamuoyuna ilan etti.Açıklamada, eser sahiplerinin temel hakkı olan telif gelirlerinde sahte ve lisansız kullanımlardan oluşan kayıplar, yapay zekanın, gerçek yaratıcıların hakkını ortadan kaldıracak şekilde gündeme gelen uygulamalarının artması üzerine ortak hareket etme kararının alındığı belirtildi.Dünyada ve Türkiye'de müzik sektörünün büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirten birlikler, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin, müziğin yaratılmasında ve tüketilmesinde yeni biçimlerin ortaya çıkmasına yol açtığına dikkati çekti.Müzik birlikleri, dijital müzik alanındaki hak kayıplarına, lisanslamaya ve sektörün ekonomik sosyal ve hukuksal sorunlarına yönelik ortak bir irade oluşturulduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

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türkiye, kültür, kültür & sanat, telif, telif hakkı, telif hakkı davası