https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yunan-sarkici-despina-sahneye-cikmadi-turk-bayragi-ve-ataturk-posterinin-indirilmesini-istedi-1085958969.html

Yunan şarkıcı Despina sahneye çıkmadı: 'Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istedi'

Yunan şarkıcı Despina sahneye çıkmadı: 'Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istedi'

Sputnik Türkiye

Yunan şarkıcı Despina, Çeşme konserinde sahneye çıkmadı. Despina'nın sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istediği iddia edildi. Çeşme... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T23:40+0300

2024-07-17T23:40+0300

2024-07-18T00:12+0300

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çeşme

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şarkıcı

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Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.AA'nın haberine göre Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.'Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik'Denizli, şöyle konuştu:'Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.Despina Vandi kimdir?Despina Vandi, asıl adı Despina Malea olan, Yunan şarkıcı ve oyuncu. 22 Temmuz 1969'da Almanya'nın Tübingen şehrinde doğan Vandi, altı yaşındayken ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kavala kentine geri döndü. 1990'ların başında Atina'ya taşındıktan sonra Minos EMI ile anlaştı ve Gela Mou ve Esena Perimeno adlı iki albüm çıkardı. Kariyerinin başlarında ailesinden şarkıcılık kariyerini gizlemek için "Elli Mara" takma adını kullandı. Daha sonra, gerçek adına "Vandi" soyadını ekleyerek müzik sahnesine çıkmaya karar verdi.Vandi'nin ilk albümü 'Gela Mo' (Gülümse Bana), 1994 yılında Vasilli Karra'nın desteğiyle piyasaya sürüldü.

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