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Yunan şarkıcı Despina sahneye çıkmadı: 'Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istedi'
Yunan şarkıcı Despina sahneye çıkmadı: 'Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istedi'
Sputnik Türkiye
Yunan şarkıcı Despina, Çeşme konserinde sahneye çıkmadı. Despina'nın sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istediği iddia edildi. Çeşme... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T23:40+0300
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Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.AA'nın haberine göre Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.'Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik'Denizli, şöyle konuştu:'Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.Despina Vandi kimdir?Despina Vandi, asıl adı Despina Malea olan, Yunan şarkıcı ve oyuncu. 22 Temmuz 1969'da Almanya'nın Tübingen şehrinde doğan Vandi, altı yaşındayken ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kavala kentine geri döndü. 1990'ların başında Atina'ya taşındıktan sonra Minos EMI ile anlaştı ve Gela Mou ve Esena Perimeno adlı iki albüm çıkardı. Kariyerinin başlarında ailesinden şarkıcılık kariyerini gizlemek için "Elli Mara" takma adını kullandı. Daha sonra, gerçek adına "Vandi" soyadını ekleyerek müzik sahnesine çıkmaya karar verdi.Vandi'nin ilk albümü 'Gela Mo' (Gülümse Bana), 1994 yılında Vasilli Karra'nın desteğiyle piyasaya sürüldü.
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despina vandi kimdir, kaç yaşında, nereli? despina vandi, hayatı ve kariyeri, despina vandi kimdir, kaç yaşında ve nereli?
despina vandi kimdir, kaç yaşında, nereli? despina vandi, hayatı ve kariyeri, despina vandi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yunan şarkıcı Despina sahneye çıkmadı: 'Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istedi'

23:40 17.07.2024 (güncellendi: 00:12 18.07.2024)
© InstagramDespina Vandi,
Despina Vandi, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Instagram
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Yunan şarkıcı Despina, Çeşme konserinde sahneye çıkmadı. Despina'nın sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istediği iddia edildi. Çeşme Belediye Başkanı Denizli "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" dedi.
Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.
AA'nın haberine göre Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.
Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.
Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.
Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.
Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.

'Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik'

Denizli, şöyle konuştu:
"Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız."

'Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'

Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:
"Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur."
Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Despina Vandi kimdir?

Despina Vandi, asıl adı Despina Malea olan, Yunan şarkıcı ve oyuncu. 22 Temmuz 1969'da Almanya'nın Tübingen şehrinde doğan Vandi, altı yaşındayken ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kavala kentine geri döndü. 1990'ların başında Atina'ya taşındıktan sonra Minos EMI ile anlaştı ve Gela Mou ve Esena Perimeno adlı iki albüm çıkardı.
Kariyerinin başlarında ailesinden şarkıcılık kariyerini gizlemek için "Elli Mara" takma adını kullandı. Daha sonra, gerçek adına "Vandi" soyadını ekleyerek müzik sahnesine çıkmaya karar verdi.
Vandi'nin ilk albümü 'Gela Mo' (Gülümse Bana), 1994 yılında Vasilli Karra'nın desteğiyle piyasaya sürüldü.
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