https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/turkiye-futbol-federasyonundan-yargitay-aciklamasi-itibarina-zarar-verecektir-1086652350.html

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yargıtay açıklaması: 'İtibarına zarar verecektir'

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yargıtay açıklaması: 'İtibarına zarar verecektir'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yargıtay üyelerinin federasyonun yeni kurullarında görev almalarına izin verilmemesi ile ilgili açıklamada bulundu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T20:08+0300

2024-08-08T20:08+0300

2024-08-08T20:08+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

yargıtay

açıklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF yeni yönetimi olarak amacımız; Türk futboluna barış ve kardeşliği getirmek ve başarılarını uluslararası alanda tescil edilmesini sağlamaktır. Türk spor camiasının, taraftarların ve kulüplerimizin federasyonumuzdan beklentisi futbolda 'adil ve güvenilir' bir ortamın tesis edilmesidir. Bu hedef doğrultusunda tarafsız ve herkese eşit mesafede durmayı şiar edindik. TFF yeni yönetimi, bu anlayışıyla bir yüzü cefakar taraftarlarımıza, bir yüzü kulüplerimize, bir yüzü de adalete dönük olarak çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.Federasyonun yeni kurullarının, söz konusu misyon ile Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacak uzman ve profesyonel isimlerden oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, şöyle devam edildi:Geçmiş yıllarda Yargıtay ve diğer yargı organlarından birçok kişinin federasyon kurullarında görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Söz konusu engel, 'çifte standart ve adaletsizlik' olarak algılanabilecek karar adaleti sağlamasını beklediğimiz Yargıtay Başkanlığının itibarına zarar verecektir. Görüşme taleplerimiz sonuçsuz kalmıştır ancak federasyon olarak söz konusu durumun bir yanlış anlaşılmadan ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor ve Yargıtay Başkanlığı ile görüşme girişimlerimiz neticesinde meselenin ortadan kalkacağına inanıyoruz. TFF, ülkemizin köklü kurumlarına her zaman saygı göstermiştir. Milletimiz, TFF'nin yeni yönetiminden umutludur. Türk futbolunun daha ileriye taşınması için kurumlarımızdan destek olmalarını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/besiktas-ve-galatasaraya-toplam-392-bin-tl-ceza-1086652226.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), yargıtay, açıklama