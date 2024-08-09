https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/turkiye-brezilya-ucunculuk-maci-ne-zaman--1086676608.html
Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?
Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman? 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T13:55+0300
2024-08-09T13:55+0300
2024-08-09T13:55+0300
spor
türkiye
filenin sultanları
voleybol
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ebrar karakurt
olimpiyat oyunları
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleyi kaybeden milli takımımız, üçüncülük maçında tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını almak için Brezilya ile mücadele edecek. Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?A Milli Kadın Voleybol Takımı 10 Ağustos Cumartesi günü, TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.Müsabakanın TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-italyaya-elendi--bronz-madalya-icin-sahaya-cikacak-1086656688.html
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Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleyi kaybeden milli takımımız, üçüncülük maçında tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını almak için Brezilya ile mücadele edecek.
Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı 10 Ağustos Cumartesi günü, TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.
Müsabakanın TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.