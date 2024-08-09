https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/turkiye-brezilya-ucunculuk-maci-ne-zaman--1086676608.html

Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?

Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman? 09.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

filenin sultanları

voleybol

melissa vargas

zehra güneş

ebrar karakurt

olimpiyat oyunları

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleyi kaybeden milli takımımız, üçüncülük maçında tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını almak için Brezilya ile mücadele edecek. Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman?A Milli Kadın Voleybol Takımı 10 Ağustos Cumartesi günü, TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.Müsabakanın TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-italyaya-elendi--bronz-madalya-icin-sahaya-cikacak-1086656688.html

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