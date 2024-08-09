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TSKB raporu yayımladı: Yabancılara yapılan konut satışları geriledi
TSKB raporu yayımladı: Yabancılara yapılan konut satışları geriledi
Sputnik Türkiye
TSKB Gayrimenkul Değerleme, "2024 Birinci Yarıyıl Konut Piyasası Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, 2024'ün ilk altı ayında konut satışlarının durağan bir seyir... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme '2024 Bir Bakışta Konut Piyasası' raporunun sonuçlarını paylaştı.Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, 2024'ün ilk yarısında ipotekli konut alımlarının tarihin en düşük seviyesine indi.Raporda, 2024'ün ilk altı ayında konut satışlarının durağan bir seyir izlediği, ipotekli alımların ise yüzde 9 gerileyerek tarihi bir düşüş kaydettiği vurgulandı.İlk altı ayda nakit ve senetli satışlar güçlü bir şekilde devam ederken, konutun toplam satışlar içindeki payı yüzde 45'e yükseldi. Tapuda gerçekleştirilen işlemler ise geçen yıla göre yüzde 10 azaldı.Yabancılara yapılan satışlar 2018 öncesi seviyelere döndüKonut fiyat endeksi aylık bazda enflasyonun altında kalma eğilimini sürdürdü. Yabancılara yapılan satışlar da yüzde 1.9'a gerileyerek 2018 öncesi seviyelere döndü. 2023'te yüzde 23 olan Antalya'da yabancı satışlarının payı, 2024'te yüzde 12'ye düştü.Yapı ruhsatları artış gösterirken, iskan belgeleri bu trendin gerisinde kaldı. İnşaat maliyet endeksi ise son yüzde 72,78 ile 16 ayın en yüksek artış oranına ulaştı. İşçilik endeksi yıllık yüzde 108,93 artarken, malzeme endeksinde yıllık artış yüzde 58.75 olarak gerçekleşti.Konut fiyat endeksindeki aylık bazda enflasyonun altında kalma eğilimi Temmuz 2023'ten beri devam ederken, Şubat 2024'ten itibaren de yıllık artış TÜFE'nin altında kaldı. Reel değişim ise negatif bölgede seyretti. Bu trendin yılın geri kalanında da devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/domatesleri-cope-doken-isletmeye-123-bin-lira-ceza-uygulanacak-1086688347.html
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gayrimenkul, tüketici fiyat endeksi (tüfe), tüfe, konut, emlak konut, konut satışı
gayrimenkul, tüketici fiyat endeksi (tüfe), tüfe, konut, emlak konut, konut satışı

TSKB raporu yayımladı: Yabancılara yapılan konut satışları geriledi

20:45 09.08.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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TSKB Gayrimenkul Değerleme, "2024 Birinci Yarıyıl Konut Piyasası Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, 2024'ün ilk altı ayında konut satışlarının durağan bir seyir izledi. İpotekli alımlar yüzde 9 düşüşle tarihin en düşük seviyesine indi. Yabancılara yapılan satışlar da yüzde 1.9'a gerileyerek 2018 öncesi seviyelere döndü.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme '2024 Bir Bakışta Konut Piyasası' raporunun sonuçlarını paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, 2024'ün ilk yarısında ipotekli konut alımlarının tarihin en düşük seviyesine indi.
Raporda, 2024'ün ilk altı ayında konut satışlarının durağan bir seyir izlediği, ipotekli alımların ise yüzde 9 gerileyerek tarihi bir düşüş kaydettiği vurgulandı.
İlk altı ayda nakit ve senetli satışlar güçlü bir şekilde devam ederken, konutun toplam satışlar içindeki payı yüzde 45'e yükseldi. Tapuda gerçekleştirilen işlemler ise geçen yıla göre yüzde 10 azaldı.

Yabancılara yapılan satışlar 2018 öncesi seviyelere döndü

Konut fiyat endeksi aylık bazda enflasyonun altında kalma eğilimini sürdürdü. Yabancılara yapılan satışlar da yüzde 1.9'a gerileyerek 2018 öncesi seviyelere döndü. 2023'te yüzde 23 olan Antalya'da yabancı satışlarının payı, 2024'te yüzde 12'ye düştü.
Yapı ruhsatları artış gösterirken, iskan belgeleri bu trendin gerisinde kaldı. İnşaat maliyet endeksi ise son yüzde 72,78 ile 16 ayın en yüksek artış oranına ulaştı. İşçilik endeksi yıllık yüzde 108,93 artarken, malzeme endeksinde yıllık artış yüzde 58.75 olarak gerçekleşti.
Konut fiyat endeksindeki aylık bazda enflasyonun altında kalma eğilimi Temmuz 2023'ten beri devam ederken, Şubat 2024'ten itibaren de yıllık artış TÜFE'nin altında kaldı. Reel değişim ise negatif bölgede seyretti. Bu trendin yılın geri kalanında da devam etmesi bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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