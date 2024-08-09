https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/domatesleri-cope-doken-isletmeye-123-bin-lira-ceza-uygulanacak-1086688347.html

Domatesleri çöpe döken işletmeye 123 bin lira ceza uygulanacak

Domatesleri çöpe döken işletmeye 123 bin lira ceza uygulanacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntülerin incelendiğini, söz konusu eylemi gerçekleştiren... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T19:43+0300

2024-08-09T19:43+0300

2024-08-09T20:00+0300

ticaret bakanlığı

türkiye

domates

domates

çöp

sebze

meyve

burdur

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Bakanlık, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan "sebze ve meyvelerin, fiyatlarını yükseltmek amacıyla çöpe döküldüğü" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin titizlikle incelendiği belirtildi.Olayın, Burdur'un Söğüt beldesindeki toptancı halinde çekildiğinin tespit edildiğine, durumun Ticaret İl Müdürlüğü'nce yerinde incelenerek tutanak altına alındığına dikkat çekilen açıklamada, malların toptan veya perakende ticaretinde piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulmasının kanunen yasak olduğu vurgulandı.Açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler için doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine belediyelerce idari para cezası uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ito-baskani-avdagicten-kredi-karti-ve-pos-ile-odeme-aciklamasi-1086562517.html

türkiye

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ticaret bakanlığı, domates, domates, çöp, sebze, meyve, burdur