https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/travis-scott-otelde-olay-cikardi-gozaltina-alindi-1086678111.html
Travis Scott otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı
Travis Scott otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:25+0300
2024-08-09T14:25+0300
2024-08-09T14:25+0300
yaşam
travis scott
gözaltı
rap
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ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ajda-pekkandan-protokol-seyircisine-tepki-kurallari-bilmiyorsaniz-gostermelik-gelmeyin-1086584067.html
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travis scott, gözaltı, rap
travis scott, gözaltı, rap
Travis Scott otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı
Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı.
ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.