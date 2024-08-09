https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/travis-scott-otelde-olay-cikardi-gozaltina-alindi-1086678111.html

Travis Scott otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı

Travis Scott otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T14:25+0300

2024-08-09T14:25+0300

2024-08-09T14:25+0300

yaşam

travis scott

gözaltı

rap

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ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.

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travis scott, gözaltı, rap