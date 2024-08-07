https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ajda-pekkandan-protokol-seyircisine-tepki-kurallari-bilmiyorsaniz-gostermelik-gelmeyin-1086584067.html

Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'

Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'

Sputnik Türkiye

Ajda Pekkan, Harbiye konserinde protokolde oturan dinleyicilerine tepki gösterdi. Pekkan performansını yarıda keserek, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T13:10+0300

2024-08-07T13:10+0300

2024-08-07T13:10+0300

yaşam

ajda pekkan

harbiye

konser

protokol

protokol krizi

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Ajda Pekkan, hazırlığı aylardır süren Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.Şarkısını yarıda kestiAjda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Çok sinirlenen şarkıcı, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin, göstermelik gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" ifadelerini kullandı.

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ajda pekkan, harbiye, konser, protokol, protokol krizi