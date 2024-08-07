https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ajda-pekkandan-protokol-seyircisine-tepki-kurallari-bilmiyorsaniz-gostermelik-gelmeyin-1086584067.html
Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'
Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'
Sputnik Türkiye
Ajda Pekkan, Harbiye konserinde protokolde oturan dinleyicilerine tepki gösterdi. Pekkan performansını yarıda keserek, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T13:10+0300
2024-08-07T13:10+0300
2024-08-07T13:10+0300
yaşam
ajda pekkan
harbiye
konser
protokol
protokol krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086583909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38ceb85876fbc0469c57738549bebed6.jpg
Ajda Pekkan, hazırlığı aylardır süren Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.Şarkısını yarıda kestiAjda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Çok sinirlenen şarkıcı, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin, göstermelik gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/sertab-erener-saglik-sorunlari-diyerek-duyurdu-eurovisiondan-dondugumden-beri-bogusuyordum-1085410363.html
harbiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086583909_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a2f2483bce65fa4758e1c073490fbf2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ajda pekkan, harbiye, konser, protokol, protokol krizi
ajda pekkan, harbiye, konser, protokol, protokol krizi
Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'
Ajda Pekkan, Harbiye konserinde protokolde oturan dinleyicilerine tepki gösterdi. Pekkan performansını yarıda keserek, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" dedi.
Ajda Pekkan, hazırlığı aylardır süren Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.
Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Çok sinirlenen şarkıcı, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin, göstermelik gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" ifadelerini kullandı.