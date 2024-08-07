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Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'
Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'
Sputnik Türkiye
Ajda Pekkan, Harbiye konserinde protokolde oturan dinleyicilerine tepki gösterdi. Pekkan performansını yarıda keserek, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
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Ajda Pekkan, hazırlığı aylardır süren Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.Şarkısını yarıda kestiAjda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Çok sinirlenen şarkıcı, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin, göstermelik gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" ifadelerini kullandı.
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ajda pekkan, harbiye, konser, protokol, protokol krizi
ajda pekkan, harbiye, konser, protokol, protokol krizi

Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'

13:10 07.08.2024
© AA / Erhan ElaldıAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA / Erhan Elaldı
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Ajda Pekkan, Harbiye konserinde protokolde oturan dinleyicilerine tepki gösterdi. Pekkan performansını yarıda keserek, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" dedi.
Ajda Pekkan, hazırlığı aylardır süren Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.

Şarkısını yarıda kesti

Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Çok sinirlenen şarkıcı, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin, göstermelik gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" ifadelerini kullandı.
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