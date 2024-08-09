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Güney Kore'de Covid-19 vakaları hızla artıyor: Artışın devamı öngörülüyor
Güney Kore'de Covid-19 vakaları hızla artıyor: Artışın devamı öngörülüyor
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de Covid-19 vakalarının arttığı gözlemlenirken Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışların sayısı hızla artıyor. Yetkililer artışın devam edeceğini... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T18:46+0300
2024-08-09T18:46+0300
2024-08-09T18:46+0300
dünya
güney kore
covid-19
hasta sayısı
hastane
hasta
semptom
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Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Covid-19 sebebiyle ülke çapında 220 hastaneye başvuran kişi sayısı 861'e ulaştı. Temmuz ayının ikinci haftasında 148 olan yatış sayısı, üçüncü haftada 226'ya ve bir sonraki hafta 475'e hızla yükseldi. Ağustos ayının ilk haftası işe 861'i buldu. Hasta sayılarının hızla artıyor olmasına rağmen, hastalarda görülen semptomların hafif olduğu açıklandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı başkanı Jee Young-Mee, "Kapalı yerler tam olarak havalandırılmadığından ve tatil sırasında insandan insana temaslar artabildiğinden, solunum yolu enfeksiyonları riski yaz aylarında artar. Temel hijyen kurallarına uymak çok önemlidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cok-aci-oldugu-icin-yasaklanan-noddle-supermarketlere-geri-dondu-halk-kutlama-yapti--1086667761.html
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güney kore, covid-19, hasta sayısı, hastane, hasta, semptom
güney kore, covid-19, hasta sayısı, hastane, hasta, semptom
Güney Kore'de Covid-19 vakaları hızla artıyor: Artışın devamı öngörülüyor
Güney Kore'de Covid-19 vakalarının arttığı gözlemlenirken Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışların sayısı hızla artıyor. Yetkililer artışın devam edeceğini öngörüyor.
Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Covid-19 sebebiyle ülke çapında 220 hastaneye başvuran kişi sayısı 861'e ulaştı. Temmuz ayının ikinci haftasında 148 olan yatış sayısı, üçüncü haftada 226'ya ve bir sonraki hafta 475'e hızla yükseldi. Ağustos ayının ilk haftası işe 861'i buldu. Hasta sayılarının hızla artıyor olmasına rağmen, hastalarda görülen semptomların hafif olduğu açıklandı.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı başkanı Jee Young-Mee, "Kapalı yerler tam olarak havalandırılmadığından ve tatil sırasında insandan insana temaslar artabildiğinden, solunum yolu enfeksiyonları riski yaz aylarında artar. Temel hijyen kurallarına uymak çok önemlidir" dedi.