https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/selvi-bomba-kulisim-var-diyerek-duyurdu-kilicdaroglu-genel-baskanlik-ruyasina-veda-etti-1086665763.html
Selvi 'bomba kulisim var' diyerek duyurdu: 'Kılıçdaroğlu genel başkanlık rüyasına veda etti'
Selvi 'bomba kulisim var' diyerek duyurdu: 'Kılıçdaroğlu genel başkanlık rüyasına veda etti'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na dair öngörülerini paylaştı ve "Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T09:37+0300
2024-08-09T09:37+0300
2024-08-09T09:37+0300
politika
abdulkadir selvi
abdülkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085811325_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_2ecadcdef73b30496886ba285faea0c1.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük ve program değişiklikleri için olağanüstü kurultay düzenleyecek.Abdulkadir Selvi, kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisi paylaştı ve "Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor" dedi."Kılıçdaroğlu’na gelince size bomba bir kulis haberim olacak" diyerek yazısının başında kulis bilgisi paylaşan Selvi şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/chp-olaganustu-kurultay-ne-zaman-chp-olaganustu-kongre-chp-olaganustu-kurultay-karari-aldi-1086499395.html
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abdulkadir selvi, abdülkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, özgür özel
abdulkadir selvi, abdülkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, özgür özel
Selvi 'bomba kulisim var' diyerek duyurdu: 'Kılıçdaroğlu genel başkanlık rüyasına veda etti'
Abdulkadir Selvi, kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na dair öngörülerini paylaştı ve "Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük ve program değişiklikleri için olağanüstü kurultay düzenleyecek.
Abdulkadir Selvi, kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisi paylaştı ve "Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor" dedi.
"Kılıçdaroğlu’na gelince size bomba bir kulis haberim olacak" diyerek yazısının
başında kulis bilgisi paylaşan Selvi şunları aktardı:
"Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor. O nedenle Tüzük Kurultayı’nın seçimli kurultaya dönüşmesi için imza toplamayacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıyken kurultayı kaybetti. CHP Genel Başkanı olmadan gireceği bir kurultayı ise kazanma imkanının olmadığını görmüş olmalı ki, genel başkanlık rüyasına veda etti."