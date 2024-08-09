Şanlıurfa'da 8 ortak bir araya gelerek 'Boykot AVM'yi açtı: İçeride İsrail malları satılmıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
12:05
83 dk
HABER MASASI
İnsanlar en çok hangi sosyal medya platformlarında zaman geçiriyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasının etkileri neler olacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Haniye suikasti: İran ne yapacak?
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Instagram'ın kirli geçmişi: Myanmar'dan Azov'a
16:11
4 dk
SESLİ HABER
Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
16:24
4 dk
SESLİ HABER
İsrail: Savaşa dönüşebilir
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Roblox neden kapatıldı? Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi
16:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
Kira kontratlarında yeni dönem
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Devlet okullarında bağış zorlaması: ‘Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır’
17:26
2 dk
SESLİ HABER
Mariupol'de Ukrayna'ya ait gizli belgeler bulundu
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Husiler, 2 ABD savaş gemisini vurdu
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın yardımcısı: Avrupa'yı savunmak zorunda değiliz
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Putin ve To Lam’dan stratejik ortaklık adımı
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Taylor Swift konserleri iptal edildi: IŞİD tehlikesi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan Maduro görüşmesi gerçekleşti
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar İstanbul'da yaygınlaşan tehlikeye karşı uyardı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Ünal: Türkiye, ABD yaptırımından kurtulmak için bunu yapmalı
19:39
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçının evinde arama: Nedeni Sputnik demeçleri mi?
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
22:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/sanliurfada-8-ortak-bir-araya-gelerek-boykot-avmyi-acti-icinde-israil-mallari-satilmiyor-1086681797.html
Şanlıurfa'da 8 ortak bir araya gelerek 'Boykot AVM'yi açtı: İçeride İsrail malları satılmıyor
Şanlıurfa'da 8 ortak bir araya gelerek 'Boykot AVM'yi açtı: İçeride İsrail malları satılmıyor
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da 8 arkadaşın ortaklaşa açtığı Fidam Boykot AVM'de İsrail ürünleri satılmıyor, market gelirinin bir kısmı Filistin'e gönderiliyor. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T15:25+0300
2024-08-09T15:31+0300
türkiye
boykot
israil'i boykot
israil
israil-filistin
şanlıurfa
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086681627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d505b21461ab494776fc9d8d937e058f.jpg
Şanlıurfa'da bir araya gelen 8 arkadaş, Gazze'de soykırım uygulayarak çoluk çocuk demeden on binlerce sivili katleden İsrail'in mallarını boykot etmek için Filistin Dayanışma Marketi (FİDAM) Boykot AVM'yi açtı. İsrail mallarının satışının yapılmadığı market, insanların da ilgisini çekti.'Vicdani bir tepki'Marketi açmaktaki amaçlarını açıklayan ortaklardan Cengiz Rağbetli, “Boykot marketin hikayesi şu şekilde. Biliyorsunuz İsrail'in Filistin'e başlatmış olduğu zulme karşı, insanlık suçuna karşı bir vatandaş olarak vicdani bir tepki koymak zorunda kaldık. Biz arkadaşlarla bir araya gelip bu konuda ne yapabiliriz, elimizden ne gelir diye düşündük. Vatandaş olarak elimizden gelen, yapabileceğimiz en iyi şey boykot yapmak fakat boykotu bireysel olarak değil, topluma bir mesaj olarak nasıl verebiliriz, bunu uygulamada nasıl yapabiliriz, bunu bir işletme olarak nasıl faaliyete geçirebiliriz diye kafa yorduk. Arkadaşlarla bir araya gelip Boykot AVM adı altında, Türkiye'de ilk defa ismi boykot olan bir market faaliyete geçmiş oldu” dedi.'Her yer yerli üretim'Günümüzde ekonomilerin en büyük silah olduğunu söyleyen Cengiz Rağbetli, ”Biz de böyle bir şey yaparak kendi ülkemizin ekonomisine, milli üretime destek sağlayacağımızı düşündük. Kendimiz ürettiğimiz şeyi kendimiz tüketiyoruz. Bu gün hiçbir yere bağlı kalmak zorunda değiliz, bağımlı olmak zorunda değiliz. Şu anda yerli üretimi yapılan her şey mevcut. Vatandaş olarak gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekleri, ellerinde liste ile gezmeyecekleri, hangisi boykotlu, hangisi değil düşüncesine kapılmadan alışveriş yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Bu konuda inşallah Türkiye geneline de yayılacağız. Böyle bir düşüncemiz var. Vatandaşımızın bu konudaki duyarlılığı, bize destekleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizi çok mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.Gelirlerin bir kısmı Filistin'eMarket gelirinin bir kısmının Filistin'e gönderilmesine vurgu yapan Rağbetli, “Burayı biz 8 gönüllü arkadaşla bir araya gelip kurduk. Aslında biz 9 ortağız. Bizim 9'uncu ortağımız Filistinli kardeşlerimiz. Burada elde ettiğimiz gelirin belli bir kısmı Filistinli kardeşlerimize bağışlanıyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/disisleri-bakani-fidandan-uluslararasi-kamuoyuna-cagri-israil-mutlaka-ama-mutlaka-durdurulmali-1086679304.html
türkiye
israil
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086681627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7963121941150c55dc97715aa8e33d50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boykot, israil'i boykot, israil, israil-filistin, şanlıurfa, market
boykot, israil'i boykot, israil, israil-filistin, şanlıurfa, market

Şanlıurfa'da 8 ortak bir araya gelerek 'Boykot AVM'yi açtı: İçeride İsrail malları satılmıyor

15:25 09.08.2024 (güncellendi: 15:31 09.08.2024)
© ŞİNASİ İNAN-AW264143BOYKOT AVM
BOYKOT AVM - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© ŞİNASİ İNAN-AW264143
Abone ol
Şanlıurfa'da 8 arkadaşın ortaklaşa açtığı Fidam Boykot AVM'de İsrail ürünleri satılmıyor, market gelirinin bir kısmı Filistin'e gönderiliyor.
Şanlıurfa'da bir araya gelen 8 arkadaş, Gazze'de soykırım uygulayarak çoluk çocuk demeden on binlerce sivili katleden İsrail'in mallarını boykot etmek için Filistin Dayanışma Marketi (FİDAM) Boykot AVM'yi açtı. İsrail mallarının satışının yapılmadığı market, insanların da ilgisini çekti.

'Vicdani bir tepki'

Marketi açmaktaki amaçlarını açıklayan ortaklardan Cengiz Rağbetli, “Boykot marketin hikayesi şu şekilde. Biliyorsunuz İsrail'in Filistin'e başlatmış olduğu zulme karşı, insanlık suçuna karşı bir vatandaş olarak vicdani bir tepki koymak zorunda kaldık. Biz arkadaşlarla bir araya gelip bu konuda ne yapabiliriz, elimizden ne gelir diye düşündük. Vatandaş olarak elimizden gelen, yapabileceğimiz en iyi şey boykot yapmak fakat boykotu bireysel olarak değil, topluma bir mesaj olarak nasıl verebiliriz, bunu uygulamada nasıl yapabiliriz, bunu bir işletme olarak nasıl faaliyete geçirebiliriz diye kafa yorduk. Arkadaşlarla bir araya gelip Boykot AVM adı altında, Türkiye'de ilk defa ismi boykot olan bir market faaliyete geçmiş oldu” dedi.

'Her yer yerli üretim'

Günümüzde ekonomilerin en büyük silah olduğunu söyleyen Cengiz Rağbetli, ”Biz de böyle bir şey yaparak kendi ülkemizin ekonomisine, milli üretime destek sağlayacağımızı düşündük. Kendimiz ürettiğimiz şeyi kendimiz tüketiyoruz. Bu gün hiçbir yere bağlı kalmak zorunda değiliz, bağımlı olmak zorunda değiliz. Şu anda yerli üretimi yapılan her şey mevcut. Vatandaş olarak gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekleri, ellerinde liste ile gezmeyecekleri, hangisi boykotlu, hangisi değil düşüncesine kapılmadan alışveriş yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Bu konuda inşallah Türkiye geneline de yayılacağız. Böyle bir düşüncemiz var. Vatandaşımızın bu konudaki duyarlılığı, bize destekleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizi çok mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.

Gelirlerin bir kısmı Filistin'e

Market gelirinin bir kısmının Filistin'e gönderilmesine vurgu yapan Rağbetli, “Burayı biz 8 gönüllü arkadaşla bir araya gelip kurduk. Aslında biz 9 ortağız. Bizim 9'uncu ortağımız Filistinli kardeşlerimiz. Burada elde ettiğimiz gelirin belli bir kısmı Filistinli kardeşlerimize bağışlanıyor” diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
Dışişleri Bakanı Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: 'İsrail mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'
14:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала