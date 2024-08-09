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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/disisleri-bakani-fidandan-uluslararasi-kamuoyuna-cagri-israil-mutlaka-ama-mutlaka-durdurulmali-1086679304.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: 'İsrail mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'
Dışişleri Bakanı Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: 'İsrail mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme sonrası düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:29+0300
2024-08-09T14:39+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
benyamin netanyahu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dolmabahçe çalışma ofisinde Karabağ Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştiren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Fidan, basın açıklaması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.Fidan basın açıklamasının başında Karadağ ile birlik ve beraberlik mesajları vererek, “ Bugün dayanışma ruhu içerisinde ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşıma irademizi bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bilhassa ekonomi ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmede hızla mesafe alabileceğimize inanıyoruz. Türk iş dünyasının Karadağ ilişkisi giderek yoğunlaşıyor. Geçen yıl ve bu yıl Karadağ yapılan doğrudan yapılan yabancı yatırımlarda 3’üncü sırada yer alıyoruz” dedi.'Gazze’ye en çok yardım gönderen ülke konumundayız'Bakan Fidan konuşmasında Türkiye'nin Gazze'ye 56 bin ton yardım malzemesi gönderdiğini ifade ederek bu alanda en çok yardım gönderen ülke konumunda olunduğu ifade etti.Fidan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermelidir'Gazze’deki katliamın sorumluların ceza alması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, “Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermelidir. Böyle düşündüğümüz için Güney Afrika Cunhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren destekliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı’na açılan bu davaya bizde müdahil olduk. Titiz bir çalışma ile kapsamlı bir dosya açıkladık. Dosyayı Lahey’deki mahkemeye Çarşamba günü resmen ilettik. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Sunduğumuz dosya uluslararası ceza hukukunun gelişimine de ciddi bir katkı sağlıyor. Bu davalar maalesef uzun sürebiliyor. Ama Gazze’deki katliamın faillerin hukuk önüne hesaba çekmenin hak ettikleri cezaya çarptırmanın başka yolu da bulunmuyor. Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz” şeklinde konuştu.'İsrail’in mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi ateşe vermek istediğin altını çizen Bakan Fidan konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-uraloglu-asla-yasakci-bir-zihniyet-icerisinde-degiliz-diyerek-konustu-cozelim-istiyoruz-1086676962.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, karadağ

Dışişleri Bakanı Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: 'İsrail mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'

14:29 09.08.2024 (güncellendi: 14:39 09.08.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme sonrası düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin, vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya davet ederek İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenlerin Gazze'deki katliamın suç ortağı olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dolmabahçe çalışma ofisinde Karabağ Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştiren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Fidan, basın açıklaması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
Fidan basın açıklamasının başında Karadağ ile birlik ve beraberlik mesajları vererek, “ Bugün dayanışma ruhu içerisinde ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşıma irademizi bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bilhassa ekonomi ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmede hızla mesafe alabileceğimize inanıyoruz. Türk iş dünyasının Karadağ ilişkisi giderek yoğunlaşıyor. Geçen yıl ve bu yıl Karadağ yapılan doğrudan yapılan yabancı yatırımlarda 3’üncü sırada yer alıyoruz” dedi.

'Gazze’ye en çok yardım gönderen ülke konumundayız'

Bakan Fidan konuşmasında Türkiye'nin Gazze'ye 56 bin ton yardım malzemesi gönderdiğini ifade ederek bu alanda en çok yardım gönderen ülke konumunda olunduğu ifade etti.
Fidan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Gazze’deki durumu ele alma durumumuzda oldu bildiğiniz gibi Mısır ziyaretimiz sırasında durumun ne olduğunu bizzat yerinde görme imkanı bulduk. Türkiye olarak Gazze’ye 56 bin ton insani yardım malzemesi gönderdik. Gazze’ye en çok yardım gönderen ülke konumundayız. Gazze’ye yardım gönderen ülkelere de müteşekkiriz. Ancak depolanan yardımların Gazze’ye ulaşmasında İsrail yüzünden çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bunu da yerinde gittik gördük. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ve uluslararası adalet divanının aldığı kararlar ortada. İnsan yardımları konusunda tüm uluslararası toplum İsrail’e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorundadır.

'Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermelidir'

Gazze’deki katliamın sorumluların ceza alması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, “Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermelidir. Böyle düşündüğümüz için Güney Afrika Cunhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren destekliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı’na açılan bu davaya bizde müdahil olduk. Titiz bir çalışma ile kapsamlı bir dosya açıkladık. Dosyayı Lahey’deki mahkemeye Çarşamba günü resmen ilettik. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Sunduğumuz dosya uluslararası ceza hukukunun gelişimine de ciddi bir katkı sağlıyor. Bu davalar maalesef uzun sürebiliyor. Ama Gazze’deki katliamın faillerin hukuk önüne hesaba çekmenin hak ettikleri cezaya çarptırmanın başka yolu da bulunmuyor. Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

'İsrail’in mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'

Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi ateşe vermek istediğin altını çizen Bakan Fidan konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

Tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Lübnan, Yemen ve İran’a yönelik saldırılar ve provokasyonlar bunun göstergesidir. Bölgemizin daha fazla gerilime yeni çatışmalara yeni savaşlara tahammülü yok. İsrail’in mutlaka ama mutlaka durdurulması gerekiyor. İsrail’e şartsız destek verenlere sürekli silah sevkiyatı yapan ülkelere sesleniyorum. Gerilimi tırmandıranların kim olduğu apaçık ortada. Faturayı yanlış yere kesme alışkanlığından vazgeçin Ortadoğu’da barış ve huzurun sağlamanın yolu İsrail’in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor. İsrail’i kayıt şartsız destekleyenler Gazze’deki katliamın suç ortağıdır. Daha fazla vebal sahibi olmak istemiyorsanız artık İsrail durdurulmalıdır. Türkiye olarak biz bölgemize huzur ve barış istiyoruz. İsrail - Filistin ihtilafının iki devlet temelinde adil bir çözüme kavuşturulması için çabalıyoruz. Biz ilişki içinde olduğumuz tüm coğrafyalarda her türlü anlaşmazlığın diplomasi ve müzakere ile giderebileceğine inanıyoruz.

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