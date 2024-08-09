https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/disisleri-bakani-fidandan-uluslararasi-kamuoyuna-cagri-israil-mutlaka-ama-mutlaka-durdurulmali-1086679304.html

Dışişleri Bakanı Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: 'İsrail mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'

Dışişleri Bakanı Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: 'İsrail mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme sonrası düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T14:29+0300

2024-08-09T14:29+0300

2024-08-09T14:39+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

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israil-filistin sorunu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dolmabahçe çalışma ofisinde Karabağ Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştiren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Fidan, basın açıklaması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.Fidan basın açıklamasının başında Karadağ ile birlik ve beraberlik mesajları vererek, “ Bugün dayanışma ruhu içerisinde ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşıma irademizi bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bilhassa ekonomi ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmede hızla mesafe alabileceğimize inanıyoruz. Türk iş dünyasının Karadağ ilişkisi giderek yoğunlaşıyor. Geçen yıl ve bu yıl Karadağ yapılan doğrudan yapılan yabancı yatırımlarda 3’üncü sırada yer alıyoruz” dedi.'Gazze’ye en çok yardım gönderen ülke konumundayız'Bakan Fidan konuşmasında Türkiye'nin Gazze'ye 56 bin ton yardım malzemesi gönderdiğini ifade ederek bu alanda en çok yardım gönderen ülke konumunda olunduğu ifade etti.Fidan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermelidir'Gazze’deki katliamın sorumluların ceza alması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, “Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermelidir. Böyle düşündüğümüz için Güney Afrika Cunhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren destekliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı’na açılan bu davaya bizde müdahil olduk. Titiz bir çalışma ile kapsamlı bir dosya açıkladık. Dosyayı Lahey’deki mahkemeye Çarşamba günü resmen ilettik. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Sunduğumuz dosya uluslararası ceza hukukunun gelişimine de ciddi bir katkı sağlıyor. Bu davalar maalesef uzun sürebiliyor. Ama Gazze’deki katliamın faillerin hukuk önüne hesaba çekmenin hak ettikleri cezaya çarptırmanın başka yolu da bulunmuyor. Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz” şeklinde konuştu.'İsrail’in mutlaka ama mutlaka durdurulmalı'Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi ateşe vermek istediğin altını çizen Bakan Fidan konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-uraloglu-asla-yasakci-bir-zihniyet-icerisinde-degiliz-diyerek-konustu-cozelim-istiyoruz-1086676962.html

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israil

gazze

gazze şeridi

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