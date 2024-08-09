https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-yumakli-duyurdu-tarimsal-destekleme-odemeleri-hesaplara-aktarilacak-1086688707.html
Bakan Yumaklı duyurdu: 'Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacak'
Bakan Yumaklı duyurdu: 'Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacak'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T19:45+0300
2024-08-09T19:45+0300
2024-08-09T19:45+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
tarımsal destek ödemeleri
süt
mazot
gübre
tohum
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yayımladı.Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/domatesleri-cope-doken-isletmeye-123-bin-lira-ceza-uygulanacak-1086688347.html
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Bakan Yumaklı duyurdu: 'Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacak'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yayımladı.
Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı şu cümleleri kaydetti:
Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.