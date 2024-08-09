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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusya-ukrayna-ordusu-kursktaki-sivillere-karsi-daesin-yontemlerini-kullaniyor-1086690455.html
Rusya: Ukrayna ordusu Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ’in yöntemlerini kullanıyor
Rusya: Ukrayna ordusu Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ’in yöntemlerini kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Ukrayna ordusunun Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ teröristlerinin yöntemlerine başvurduğunu belirterek BM... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T20:56+0300
2024-08-09T21:00+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
gennadiy gatilov
birleşmiş milletler (bm)
bm cenevre ofisi
mariya zaharova
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı militanların Kursk bölgesindeki eylemleri, acı içinde kıvranan Zelenskiy rejiminin alamet-i farikası haline gelen bariz bir terörist nitelik taşıyor. ABD yönetimi tarafından teşvik edilen Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerler, aslında DAEŞ gibi hareket ediyor. Ağır teçhizattan konutlara ateş açıyor, sivilleri taşıyan araçlara ateş ediyor, sivilleri rehin alıyor ve canlı kalkan olarak kullanıyor, gazetecileri avlıyor, yağmalar yapıyor, kadın ve çocukları yaralıyor ve öldürüyor” diye yazdı.Rus diplomat, tüm bu suçların, “Ukrayna krizinin uzamasında ve daha da tırmanmasında doğrudan çıkarı olan” Kiev rejiminin destekçisi Batılı ülkeler tarafından görmezden gelineceğini söyledi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Başkanı Volker Türk’ün günlerdir süren sessizliğinin, ‘tarafsız’ olduğu iddia edilen bu uluslararası insan hakları kurumunun rezaleti olduğunu kaydeden Gatilov, “Bu, ülkemize karşı önyargılı tutumun ve vatandaşlarımıza karşı kayıtsızlığın yeni bir açık teyidi” ifadesini kullandı.Komiserliğe, Kiev rejiminin Suja şehrinde ve Kursk bölgesinde işlediği suçları şiddetle kınama çağrısında bulunan Rus yetkili, “Aksi takdirde, hepsi ‘kolektif Batı’nın emirlerinin sessiz aktarıcıları olma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Tabii ki asıl niyetleri bu değilse” diye ekledi.‘Rusya, Kiev’in barbarlığını gündeme getirmeye devam edecek’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, uluslararası toplumun dikkatini Kiev rejiminin işlediği suçlara defalarca çekmeye çalıştıklarını söyledi.Kiev’in terör faaliyetlerini arttırmaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, Kursk bölgesindeki son olayların bunu doğruladığını belirterek, “Bir kez daha Rusya topraklarındaki sivil hedefler ve siviller vuruldu ve can kayıpları yaşandı” dedi.Bakanlık Sözcüsü, “Rusya, Zelenskiy rejimi ve destekçilerinin barbarca eylemleri konusunu Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı forumlarda düzenli olarak gündeme getirmeye devam etme niyetinde” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-ordusunun-kursktaki-kaybi-1000e-yaklasti-bolgede-federal-duzeyde-acil-durum-ilan-edildi-1086678937.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), bm cenevre ofisi, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, kursk, bm insan hakları yüksek komiserliği
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), bm cenevre ofisi, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, kursk, bm insan hakları yüksek komiserliği

Rusya: Ukrayna ordusu Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ’in yöntemlerini kullanıyor

20:56 09.08.2024 (güncellendi: 21:00 09.08.2024)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinGennadiy Gatilov
Gennadiy Gatilov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Ukrayna ordusunun Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ teröristlerinin yöntemlerine başvurduğunu belirterek BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Kiev rejiminin işlediği suçlar karşısındaki sessiz kalmasını ‘rezalet’ olarak niteledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı militanların Kursk bölgesindeki eylemleri, acı içinde kıvranan Zelenskiy rejiminin alamet-i farikası haline gelen bariz bir terörist nitelik taşıyor. ABD yönetimi tarafından teşvik edilen Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerler, aslında DAEŞ gibi hareket ediyor. Ağır teçhizattan konutlara ateş açıyor, sivilleri taşıyan araçlara ateş ediyor, sivilleri rehin alıyor ve canlı kalkan olarak kullanıyor, gazetecileri avlıyor, yağmalar yapıyor, kadın ve çocukları yaralıyor ve öldürüyor” diye yazdı.
Rus diplomat, tüm bu suçların, “Ukrayna krizinin uzamasında ve daha da tırmanmasında doğrudan çıkarı olanKiev rejiminin destekçisi Batılı ülkeler tarafından görmezden gelineceğini söyledi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Başkanı Volker Türk’ün günlerdir süren sessizliğinin, ‘tarafsız’ olduğu iddia edilen bu uluslararası insan hakları kurumunun rezaleti olduğunu kaydeden Gatilov, “Bu, ülkemize karşı önyargılı tutumun ve vatandaşlarımıza karşı kayıtsızlığın yeni bir açık teyidi” ifadesini kullandı.
Komiserliğe, Kiev rejiminin Suja şehrinde ve Kursk bölgesinde işlediği suçları şiddetle kınama çağrısında bulunan Rus yetkili, “Aksi takdirde, hepsi ‘kolektif Batı’nın emirlerinin sessiz aktarıcıları olma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Tabii ki asıl niyetleri bu değilse” diye ekledi.

‘Rusya, Kiev’in barbarlığını gündeme getirmeye devam edecek’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, uluslararası toplumun dikkatini Kiev rejiminin işlediği suçlara defalarca çekmeye çalıştıklarını söyledi.
Kiev’in terör faaliyetlerini arttırmaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, Kursk bölgesindeki son olayların bunu doğruladığını belirterek, “Bir kez daha Rusya topraklarındaki sivil hedefler ve siviller vuruldu ve can kayıpları yaşandı” dedi.
Bakanlık Sözcüsü, “Rusya, Zelenskiy rejimi ve destekçilerinin barbarca eylemleri konusunu Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı forumlarda düzenli olarak gündeme getirmeye devam etme niyetinde” diye ekledi.
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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Ukrayna ordusunun Kursk'taki kaybı 1000'e yaklaştı, bölgede 'federal düzeyde acil durum' ilan edildi
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