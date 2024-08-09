https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusya-ukrayna-ordusu-kursktaki-sivillere-karsi-daesin-yontemlerini-kullaniyor-1086690455.html

Rusya: Ukrayna ordusu Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ’in yöntemlerini kullanıyor

Rusya: Ukrayna ordusu Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ’in yöntemlerini kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Ukrayna ordusunun Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ teröristlerinin yöntemlerine başvurduğunu belirterek BM... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T20:56+0300

2024-08-09T20:56+0300

2024-08-09T21:00+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

gennadiy gatilov

birleşmiş milletler (bm)

bm cenevre ofisi

mariya zaharova

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı militanların Kursk bölgesindeki eylemleri, acı içinde kıvranan Zelenskiy rejiminin alamet-i farikası haline gelen bariz bir terörist nitelik taşıyor. ABD yönetimi tarafından teşvik edilen Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerler, aslında DAEŞ gibi hareket ediyor. Ağır teçhizattan konutlara ateş açıyor, sivilleri taşıyan araçlara ateş ediyor, sivilleri rehin alıyor ve canlı kalkan olarak kullanıyor, gazetecileri avlıyor, yağmalar yapıyor, kadın ve çocukları yaralıyor ve öldürüyor” diye yazdı.Rus diplomat, tüm bu suçların, “Ukrayna krizinin uzamasında ve daha da tırmanmasında doğrudan çıkarı olan” Kiev rejiminin destekçisi Batılı ülkeler tarafından görmezden gelineceğini söyledi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Başkanı Volker Türk’ün günlerdir süren sessizliğinin, ‘tarafsız’ olduğu iddia edilen bu uluslararası insan hakları kurumunun rezaleti olduğunu kaydeden Gatilov, “Bu, ülkemize karşı önyargılı tutumun ve vatandaşlarımıza karşı kayıtsızlığın yeni bir açık teyidi” ifadesini kullandı.Komiserliğe, Kiev rejiminin Suja şehrinde ve Kursk bölgesinde işlediği suçları şiddetle kınama çağrısında bulunan Rus yetkili, “Aksi takdirde, hepsi ‘kolektif Batı’nın emirlerinin sessiz aktarıcıları olma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Tabii ki asıl niyetleri bu değilse” diye ekledi.‘Rusya, Kiev’in barbarlığını gündeme getirmeye devam edecek’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, uluslararası toplumun dikkatini Kiev rejiminin işlediği suçlara defalarca çekmeye çalıştıklarını söyledi.Kiev’in terör faaliyetlerini arttırmaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, Kursk bölgesindeki son olayların bunu doğruladığını belirterek, “Bir kez daha Rusya topraklarındaki sivil hedefler ve siviller vuruldu ve can kayıpları yaşandı” dedi.Bakanlık Sözcüsü, “Rusya, Zelenskiy rejimi ve destekçilerinin barbarca eylemleri konusunu Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı forumlarda düzenli olarak gündeme getirmeye devam etme niyetinde” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-ordusunun-kursktaki-kaybi-1000e-yaklasti-bolgede-federal-duzeyde-acil-durum-ilan-edildi-1086678937.html

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