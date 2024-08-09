https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-yaklasik-x-bin-ukrayna-askeri-olduruldu-1086685462.html
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 14 bin Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 14 bin Ukrayna askeri öldürüldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada x yerleşimi ele geçirdi ve yaklaşık 14 bin düşman askerini etkisiz hale... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T17:09+0300
2024-08-09T17:09+0300
2024-08-09T17:15+0300
ukrayna krizi
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mig-29
su-27
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 3-9 Ağustos haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 19 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna savunma sanayisi işletmeleri, bu işletmelerle bağlantılı enerji tesisleri, hava üsleri, hava savunma araçları, İHA üretim ve montaj atölyeleri, yakıt depoları, silah ve mühimmat depoları, Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, yabancı paralı asker ve aşırı milliyetçi militanların geçici barınma noktaları imha edildi.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 13 bin 925 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi.3 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait dört adet MiG-29 ve bir adet Su-27 savaş uçağı, ABD yapımı 14 adet ATACMS, iki adet Patriot, 72 adet HIMARS füzesi ile 668 İHA imha edildi.Son 24 saatte de Sivastopol’e yönelik yedi adet insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırı püskürtülürken tüm araçların imha edildiği kaydedildi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 55 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rus-ordusu-ukraynali-askerlerin-dinyeperi-gecme-girisimini-engelledi-1086682741.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, su-27, atacms füzeleri, patriot, sivastopol
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, su-27, atacms füzeleri, patriot, sivastopol
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 14 bin Ukrayna askeri öldürüldü
17:09 09.08.2024 (güncellendi: 17:15 09.08.2024)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada x yerleşimi ele geçirdi ve yaklaşık 14 bin düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 3-9 Ağustos haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 19 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna savunma sanayisi işletmeleri, bu işletmelerle bağlantılı enerji tesisleri, hava üsleri, hava savunma araçları, İHA üretim ve montaj atölyeleri, yakıt depoları, silah ve mühimmat depoları, Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, yabancı paralı asker ve aşırı milliyetçi militanların geçici barınma noktaları imha edildi.
Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 13 bin 925 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi.
3 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait dört adet MiG-29 ve bir adet Su-27 savaş uçağı, ABD yapımı 14 adet ATACMS, iki adet Patriot, 72 adet HIMARS füzesi ile 668 İHA imha edildi.
Son 24 saatte de Sivastopol’e yönelik yedi adet insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırı püskürtülürken tüm araçların imha edildiği kaydedildi.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 55 olarak gerçekleşti.